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"Севилья" на своем поле обыграла "Малагу" - 2:0

"Севилья" обыграла "Малагу" и вышла на второе место в чемпионате Испании.

Чемпионат Испании

7 тур

"Севилья" - "Малага" 2:0

Гол: Банега, 68, Мурьель, 71

"Севилья": Сория, Меркадо, Лангле, Кьер, Эскудеро, Крон-Дели (Н'Зонзи, 84), Корреа (Нолито, 69), Писарро, Навас, Васкес (Банега, 58), Мурьель

"Малага": Хименес, Торрес, Байсс, Росалес, Рикка (Хуанпи, 25), Карлос, Ролон, Мула (Кеко, 77), Ресио, Гонсалес, Ролан (Пенаранда, 75)

Предупреждения: Ролон, 45+3, Меркадо, 84, Кьер, 84
Теги: Севилья Малага
Сегодня, 19:25
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