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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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13:24
Дедечковским методом
Дедечковским методом
"Севилья" на своем поле обыграла "Малагу" - 2:0
"Севилья" обыграла "Малагу" и вышла на второе место в чемпионате Испании.
Чемпионат Испании
7 тур
"Севилья" - "Малага" 2:0
Гол: Банега, 68, Мурьель, 71
"Севилья": Сория, Меркадо, Лангле, Кьер, Эскудеро, Крон-Дели (Н'Зонзи, 84), Корреа (Нолито, 69), Писарро, Навас, Васкес (Банега, 58), Мурьель
"Малага": Хименес, Торрес, Байсс, Росалес, Рикка (Хуанпи, 25), Карлос, Ролон, Мула (Кеко, 77), Ресио, Гонсалес, Ролан (Пенаранда, 75)
Предупреждения: Ролон, 45+3, Меркадо, 84, Кьер, 84
Чемпионат Испании
7 тур
"Севилья" - "Малага" 2:0
Гол: Банега, 68, Мурьель, 71
"Севилья": Сория, Меркадо, Лангле, Кьер, Эскудеро, Крон-Дели (Н'Зонзи, 84), Корреа (Нолито, 69), Писарро, Навас, Васкес (Банега, 58), Мурьель
"Малага": Хименес, Торрес, Байсс, Росалес, Рикка (Хуанпи, 25), Карлос, Ролон, Мула (Кеко, 77), Ресио, Гонсалес, Ролан (Пенаранда, 75)
Предупреждения: Ролон, 45+3, Меркадо, 84, Кьер, 84
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