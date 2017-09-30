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Неймар забил "Бордо" со штрафного и с пенальти, Кавани присутствовал на поле

Нападающий "ПСЖ" Неймар забил два гола в матче 7-го тура чемпионата Франции с "Бордо".

25-летний бразилец сперва отличился ударом со штрафного, а позже реализовал пенальти, несмотря на то, что в это время на поле находился форвард Эдинсон Кавани.

Напомним, в ранее у игроков случился конфликт из-за права пробивать штрафной и пенальти.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" предложил уругвайцу миллион евро, чтобы стандарты исполнял Неймар.
Теги: Неймар Кавани ПСЖ Бордо
Сегодня, 19:28
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№3 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 19:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Наверное, Неймара ходил всю неделю ныл.
Вот руководство и решило, а вдруг этом дурилка вообще расклеится.
Плакали их 222 ляма.
И решили договориться с Кавани.
У последнего выбора особо и не было.


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Регистрация: 10.03.2009
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:40) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Шмайхель
Неймар забил "Бордо" со штрафного и с пенальти, Кавани присутствовал на поле
"Лям -то не лишний " - решил Кавани.)

одному лям что бы бил
другому что бы не бил
и кто тут в выигрыше?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Шмайхель (Сегодня, 19:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Неймар забил "Бордо" со штрафного и с пенальти, Кавани присутствовал на поле
"Лям -то не лишний " - решил Кавани.)


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
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