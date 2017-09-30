Неймар забил "Бордо" со штрафного и с пенальти, Кавани присутствовал на поле

Нападающий "ПСЖ" Неймар забил два гола в матче 7-го тура чемпионата Франции с "Бордо".25-летний бразилец сперва отличился ударом со штрафного, а позже реализовал пенальти, несмотря на то, что в это время на поле находился форвард Эдинсон Кавани.Напомним, в ранее у игроков случился конфликт из-за права пробивать штрафной и пенальти.Ранее сообщалось, что "ПСЖ" предложил уругвайцу миллион евро, чтобы стандарты исполнял Неймар.