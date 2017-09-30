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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дедечковским методом
Дедечковским методом
Полузащитник ЦСКА Александр Макаров приступил к пробежкам
Полузащитник ЦСКА Александр Макаров приступил к беговым упражнениям, сообщает официальный твиттер клуба.
Вместе с ним сегодня занимался игрок молодежной команды армейцев Семен Матвийчук.
Макаров получил травму голеностопа. 21-летний игрок был прооперирован в августе в Германии.
Вместе с ним сегодня занимался игрок молодежной команды армейцев Семен Матвийчук.
Макаров получил травму голеностопа. 21-летний игрок был прооперирован в августе в Германии.
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