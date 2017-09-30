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Полузащитник ЦСКА Александр Макаров приступил к пробежкам

Полузащитник ЦСКА Александр Макаров приступил к беговым упражнениям, сообщает официальный твиттер клуба.

Вместе с ним сегодня занимался игрок молодежной команды армейцев Семен Матвийчук.

Макаров получил травму голеностопа. 21-летний игрок был прооперирован в августе в Германии.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 19:42
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:47) #
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Болеет за:
ЦСКА
сколько....месяца полтора лечился?
здоровья парню!


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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