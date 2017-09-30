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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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19:59
"ПСЖ" забил шесть голов "Бордо" (1)
"ПСЖ" забил шесть голов "Бордо" (1)
17:40
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13:24
Дедечковским методом
Дедечковским методом
"ПСЖ" забил шесть голов "Бордо"
В матче 8-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" разгромил "Бордо".
Чемпионат Франции
8 тур
"ПСЖ" - "Бордо" 6:2
Гол: Неймар, 6, 39, Кавани, 13, Менье, 22, Дракслер, 45, Мбаппе, 58 - Санкаре, 31, Малком, 89
"ПСЖ": Ареола, Менье, Берчиче, Маркиньос, Кимпембе, Рабио (Ло Селсо, 70), Верратти (Нкунку, 81), Дракслер, Мбаппе, Кавани (Ди Мария, 61), Неймар
"Бордо": Костиль, Сабали (Левчук, 33), Пелленар, Отавио, Йованович, Тулалан, Лерагер, Санкаре, де Превиль (Менди, 56), Малком, Камано (Кафу, 75)
Предупреждения: Йованович, 42, Менье, 45+1, Санкаре, 64
Чемпионат Франции
8 тур
"ПСЖ" - "Бордо" 6:2
Гол: Неймар, 6, 39, Кавани, 13, Менье, 22, Дракслер, 45, Мбаппе, 58 - Санкаре, 31, Малком, 89
"ПСЖ": Ареола, Менье, Берчиче, Маркиньос, Кимпембе, Рабио (Ло Селсо, 70), Верратти (Нкунку, 81), Дракслер, Мбаппе, Кавани (Ди Мария, 61), Неймар
"Бордо": Костиль, Сабали (Левчук, 33), Пелленар, Отавио, Йованович, Тулалан, Лерагер, Санкаре, де Превиль (Менди, 56), Малком, Камано (Кафу, 75)
Предупреждения: Йованович, 42, Менье, 45+1, Санкаре, 64
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