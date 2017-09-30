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"ПСЖ" забил шесть голов "Бордо"

В матче 8-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" разгромил "Бордо".

Чемпионат Франции

8 тур

"ПСЖ" - "Бордо" 6:2

Гол: Неймар, 6, 39, Кавани, 13, Менье, 22, Дракслер, 45, Мбаппе, 58 - Санкаре, 31, Малком, 89

"ПСЖ": Ареола, Менье, Берчиче, Маркиньос, Кимпембе, Рабио (Ло Селсо, 70), Верратти (Нкунку, 81), Дракслер, Мбаппе, Кавани (Ди Мария, 61), Неймар

"Бордо": Костиль, Сабали (Левчук, 33), Пелленар, Отавио, Йованович, Тулалан, Лерагер, Санкаре, де Превиль (Менди, 56), Малком, Камано (Кафу, 75)

Предупреждения: Йованович, 42, Менье, 45+1, Санкаре, 64
Теги: ПСЖ Бордо
Сегодня, 19:59
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:02) #
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Болеет за:
ЦСКА
а ЛВС 6-1 ахах) так что не дотянули неймариты


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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