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Фанаты "Спартака" снова жгут пиротехнику (видео)

На матче 12 тура чемпионата России среди команд премьер-лиги "Спартак" - "Урал" болельщики красно-белых опять зажгли пиротехнику - передаёт работающий на матче представитель портала Rusfootball.info

Теги: Спартак Урал Rвидео
Сегодня, 20:02
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№4 Написал: нетрал (Сегодня, 20:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
что у тех типов в мозгах? знают .что нельзя накажут клуб и их самих! и все равно жгут! дебилы бля!
Регистрация: 26.04.2017
№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 20:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Пусть Широков поговорит с ними)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№2 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 20:17) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Дык, духовки то просторные, знай заноси)
Регистрация: 24.04.2009
№1 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 20:06) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи , что с них взять smile
Регистрация: 30.07.2009
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