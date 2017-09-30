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Магомед Оздоев: мы проделываем хорошую работу, но теряем концентрацию

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев после поражении от "Амкара" (0:1) заявил, что клуб исправит ситуацию. Отметим, что казанцы потерпели четыре поражения подряд.

– Четвертое поражение в чемпионате с тем же счетом. Что происходит с командой?

– Потеря концентрации, наверное. Как сказал Курбан Бекиевич, хотим выиграть и теряем концентрацию. Наверное, это сильно сказывается. Сейчас будет перерыв, и я надеюсь, что мы поймем свои ошибки, поймем, что надо делать – думаю, главный тренер объяснит. Я думаю, что мы проделываем хорошую работу, но теряем концентрацию, и это выливается в большие ошибки. Мы исправим ситуацию и будем двигаться вперед. Моменты есть, я думаю, что будем забивать. Подходы есть, но нужно работать. Больше ничего не остается.

ФК "Рубин"
Теги: Оздов Рубин Амкар
Сегодня, 20:07
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