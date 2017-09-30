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"Локомотив" сыграл вничью с "Динамо" в молодежном первенстве

Молодежка "Локомотива" дома сыграла вничью с "Динамо" в матче 12-го тура первенства молодежных команд.

Молодежное первенство

12 тур

"Локомотив" - "Динамо" 0:0

"Локомотив": Лобанцев, Магкеев, Шигорев, Лапшов, Поярков, Стукалов, Карапузов, Миронов, Поникаров, Рубцов, Чиканчи

"Динамо": Зириков, Калачёв, Евгеньев, Ненахов, Слепов, Москвичев, Демьянов, Гоманюк, Грулев, Кузьмин, Бурыкин
Теги: Локомотив Динамо
Сегодня, 20:19
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