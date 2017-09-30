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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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13:24
Дедечковским методом
Дедечковским методом
"Локомотив" сыграл вничью с "Динамо" в молодежном первенстве
Молодежка "Локомотива" дома сыграла вничью с "Динамо" в матче 12-го тура первенства молодежных команд.
Молодежное первенство
12 тур
"Локомотив" - "Динамо" 0:0
"Локомотив": Лобанцев, Магкеев, Шигорев, Лапшов, Поярков, Стукалов, Карапузов, Миронов, Поникаров, Рубцов, Чиканчи
"Динамо": Зириков, Калачёв, Евгеньев, Ненахов, Слепов, Москвичев, Демьянов, Гоманюк, Грулев, Кузьмин, Бурыкин
Молодежное первенство
12 тур
"Локомотив" - "Динамо" 0:0
"Локомотив": Лобанцев, Магкеев, Шигорев, Лапшов, Поярков, Стукалов, Карапузов, Миронов, Поникаров, Рубцов, Чиканчи
"Динамо": Зириков, Калачёв, Евгеньев, Ненахов, Слепов, Москвичев, Демьянов, Гоманюк, Грулев, Кузьмин, Бурыкин
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