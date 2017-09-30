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Александр Тарханов: я предупреждал, что "Спартак" после неудачной серии сделает всё, чтобы нас переиграть

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол" поделился впечатлениями от матча 12-го тура чемпионата России со "Спартаком".

"Наверное, это наш самый худший матч. Молодые ребята, после двух побед дали слабину. В тренировочном процессе все старались и работали, но сегодня не получилось.

Я предупреждал, что "Спартак" после неудачной серии сделает всё, чтобы нас переиграть. Мы должны были быть готовы к этому, но оказались не готовы. "Спартак" играл хорошо, на скоростях, с хорошим прессингом, всё быстро они делали", - сказал Тарханов.
Сегодня, 21:16
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№2 Написал: Гастэряну (Сегодня, 21:34) #
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значит он заранее знал, что гришка иванов продал очередной матч.
Регистрация: 25.02.2016
№1 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов
Хороший город,хорошая молодая команда,отличный тренер..,в 90-х был на паре матчей "Уралмаша".. - удачи парни и постоянного места в п-л!


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
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