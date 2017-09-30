Александр Тарханов: я предупреждал, что "Спартак" после неудачной серии сделает всё, чтобы нас переиграть

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол" поделился впечатлениями от матча 12-го тура чемпионата России со "Спартаком"."Наверное, это наш самый худший матч. Молодые ребята, после двух побед дали слабину. В тренировочном процессе все старались и работали, но сегодня не получилось.Я предупреждал, что "Спартак" после неудачной серии сделает всё, чтобы нас переиграть. Мы должны были быть готовы к этому, но оказались не готовы. "Спартак" играл хорошо, на скоростях, с хорошим прессингом, всё быстро они делали", - сказал Тарханов.