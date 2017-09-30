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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Тарханов: я предупреждал, что "Спартак" после неудачной серии сделает всё, чтобы нас переиграть
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол" поделился впечатлениями от матча 12-го тура чемпионата России со "Спартаком".
"Наверное, это наш самый худший матч. Молодые ребята, после двух побед дали слабину. В тренировочном процессе все старались и работали, но сегодня не получилось.
Я предупреждал, что "Спартак" после неудачной серии сделает всё, чтобы нас переиграть. Мы должны были быть готовы к этому, но оказались не готовы. "Спартак" играл хорошо, на скоростях, с хорошим прессингом, всё быстро они делали", - сказал Тарханов.
"Наверное, это наш самый худший матч. Молодые ребята, после двух побед дали слабину. В тренировочном процессе все старались и работали, но сегодня не получилось.
Я предупреждал, что "Спартак" после неудачной серии сделает всё, чтобы нас переиграть. Мы должны были быть готовы к этому, но оказались не готовы. "Спартак" играл хорошо, на скоростях, с хорошим прессингом, всё быстро они делали", - сказал Тарханов.
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