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"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Челси"

"Челси" в матче 7-го тура чемпионата Англии на своем поле проиграл "Манчестер Сити".

Чемпионат Англии

7 тур

"Челси" - "Манчестер Сити" 0:1

Гол: Де Брюйне, 67.

"Челси": Куртуа, Рюдигер, Кристинсен, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Канте, Бакайоко (Батшуайи, 72), Фабрегас, Азар (Педро, 72), Мората (Виллиан, 35).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Стоунз, Делф, Уокер, Фернандиньо, Д. Сильва (Б. Силва, 75), Де Брюйне, Сане, Стерлинг, Жезус.

Предупреждения: Фернандиньо, 60.
Теги: Челси Манчестер Юнайтед
Сегодня, 21:23
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№1 Написал: spiri UdSSR (Сегодня, 21:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
увы..Челси сдал чемпионство..Пеп переиграл Антоху стопудово.. fearful


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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