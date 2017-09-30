Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:14
Дмитрий Аленичев: изначально рассчитывали на тяжелейший матч, понимая трудное положение "Томи"
Дмитрий Аленичев: изначально рассчитывали на тяжелейший матч, понимая трудное положение "Томи"
21:16
Александр Тарханов: я предупреждал, что "Спартак" после неудачной серии сделает всё, чтобы нас переиграть (2)
Александр Тарханов: я предупреждал, что "Спартак" после неудачной серии сделает всё, чтобы нас переиграть (2)
19:59
"ПСЖ" забил шесть голов "Бордо" (1)
"ПСЖ" забил шесть голов "Бордо" (1)
17:40
Евгений Конюхов: Сегодня я не мог себе позволить тянуть время. Не люблю такие вещи, потому что это неспортивно
Евгений Конюхов: Сегодня я не мог себе позволить тянуть время. Не люблю такие вещи, потому что это неспортивно
17:09
Анатолий Давыдов: такой город как Самара должен иметь хорошую команду и играть в Премьер-лиге (1)
Анатолий Давыдов: такой город как Самара должен иметь хорошую команду и играть в Премьер-лиге (1)
"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Челси"
"Челси" в матче 7-го тура чемпионата Англии на своем поле проиграл "Манчестер Сити".
Чемпионат Англии
7 тур
"Челси" - "Манчестер Сити" 0:1
Гол: Де Брюйне, 67.
"Челси": Куртуа, Рюдигер, Кристинсен, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Канте, Бакайоко (Батшуайи, 72), Фабрегас, Азар (Педро, 72), Мората (Виллиан, 35).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Стоунз, Делф, Уокер, Фернандиньо, Д. Сильва (Б. Силва, 75), Де Брюйне, Сане, Стерлинг, Жезус.
Предупреждения: Фернандиньо, 60.
Чемпионат Англии
7 тур
"Челси" - "Манчестер Сити" 0:1
Гол: Де Брюйне, 67.
"Челси": Куртуа, Рюдигер, Кристинсен, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Канте, Бакайоко (Батшуайи, 72), Фабрегас, Азар (Педро, 72), Мората (Виллиан, 35).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Стоунз, Делф, Уокер, Фернандиньо, Д. Сильва (Б. Силва, 75), Де Брюйне, Сане, Стерлинг, Жезус.
Предупреждения: Фернандиньо, 60.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.