Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Леванте" дома уступил "Алавесу"

В матче 7-го тура Ла Лиги "Леванте" дома потерпел поражение от "Алавеса".

Чемпионат Испании

7 тур

"Леванте" - "Алавес" 0:2

Гол: Эль-Хаддади, 34, Медран, 81

"Леванте": Фернандес-Кавада, Постиго, Лопес (Нано, 64), Чема, Гарсия, Робер (Боатенг, 46), Кампанья, Гарсия, Моралес, Барди, Алегрия

"Алавес": Пачеко, Руано, Эли, Дуарте, Марипан, Гомес, Медран (Сантос, 88), Торрес, Ману, Педрас (Вигарай, 54), Эль-Хаддади (Катай, 78)

Предупреждения: Марипан, 2, Вигарай, 60, Барди, 61, Боатенг, 78
Теги: Леванте Алавес
Сегодня, 21:29
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.