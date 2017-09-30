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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Леванте" дома уступил "Алавесу"
В матче 7-го тура Ла Лиги "Леванте" дома потерпел поражение от "Алавеса".
Чемпионат Испании
7 тур
"Леванте" - "Алавес" 0:2
Гол: Эль-Хаддади, 34, Медран, 81
"Леванте": Фернандес-Кавада, Постиго, Лопес (Нано, 64), Чема, Гарсия, Робер (Боатенг, 46), Кампанья, Гарсия, Моралес, Барди, Алегрия
"Алавес": Пачеко, Руано, Эли, Дуарте, Марипан, Гомес, Медран (Сантос, 88), Торрес, Ману, Педрас (Вигарай, 54), Эль-Хаддади (Катай, 78)
Предупреждения: Марипан, 2, Вигарай, 60, Барди, 61, Боатенг, 78
Чемпионат Испании
7 тур
"Леванте" - "Алавес" 0:2
Гол: Эль-Хаддади, 34, Медран, 81
"Леванте": Фернандес-Кавада, Постиго, Лопес (Нано, 64), Чема, Гарсия, Робер (Боатенг, 46), Кампанья, Гарсия, Моралес, Барди, Алегрия
"Алавес": Пачеко, Руано, Эли, Дуарте, Марипан, Гомес, Медран (Сантос, 88), Торрес, Ману, Педрас (Вигарай, 54), Эль-Хаддади (Катай, 78)
Предупреждения: Марипан, 2, Вигарай, 60, Барди, 61, Боатенг, 78
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