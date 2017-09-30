Массимо Каррера: в последнее время мы много играли, пауза нам в помощь

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Уралом" (2:0) отметил, что Педро Роша хорошо сыграл в оборонительной фазе.- У нас есть игроки, которые могут играть на разных позициях и мы перешли на эту схему. Но мы могли быть более опасными.- Пауза нам в помощь. Мы последнее время очень много играли. Будет возможность восстановиться травмированным игрокам.- Он сыграл хороший матч в оборонительной фазе. Много бегал. Роша может расти и улучшить свои качества. Изначально у него проявлялась скромность. Когда мы поменяли схему, у него было больше свободных зон, и он проявил себя лучше.