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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Массимо Каррера: в последнее время мы много играли, пауза нам в помощь
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Уралом" (2:0) отметил, что Педро Роша хорошо сыграл в оборонительной фазе.
- В первом тайме вы провели тактические перестановки и перешли на 4-3-3. Прокомментируйте изменения.
- У нас есть игроки, которые могут играть на разных позициях и мы перешли на эту схему. Но мы могли быть более опасными.
- В последних матчах "Спартак" поймал игру. Насколько вовремя подошел перерыв на сборные?
- Пауза нам в помощь. Мы последнее время очень много играли. Будет возможность восстановиться травмированным игрокам.
- Впервые Роша сыграл целый матч и забил. Показалось, что трусовато сыграл в трех моментах. Как оцените его игру?
- Он сыграл хороший матч в оборонительной фазе. Много бегал. Роша может расти и улучшить свои качества. Изначально у него проявлялась скромность. Когда мы поменяли схему, у него было больше свободных зон, и он проявил себя лучше.
"Спорт-Экспресс"
- В первом тайме вы провели тактические перестановки и перешли на 4-3-3. Прокомментируйте изменения.
- У нас есть игроки, которые могут играть на разных позициях и мы перешли на эту схему. Но мы могли быть более опасными.
- В последних матчах "Спартак" поймал игру. Насколько вовремя подошел перерыв на сборные?
- Пауза нам в помощь. Мы последнее время очень много играли. Будет возможность восстановиться травмированным игрокам.
- Впервые Роша сыграл целый матч и забил. Показалось, что трусовато сыграл в трех моментах. Как оцените его игру?
- Он сыграл хороший матч в оборонительной фазе. Много бегал. Роша может расти и улучшить свои качества. Изначально у него проявлялась скромность. Когда мы поменяли схему, у него было больше свободных зон, и он проявил себя лучше.
"Спорт-Экспресс"
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