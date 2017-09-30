Александр Тарханов: Это первая игра, где мы не смогли оказать сопротивления

После гостевого поражения от "Спартака" (0:2) главный тренер "Урала" подвел итоги противостояния с чемпионами России:- Результат закономерный, "Спартак" нас полностью переиграл. Это первая игра, где мы не смогли оказать сопротивления, не могли выходить в атаку. У нас много молодых ребят, которые не готовы побеждать в стольких играх подряд, так что состояние было не оптимальное, чтобы оказать сопротивление "Спартаку" и переиграть его. С "Тосно" хорошо сыграли, с "Рубином" хорошо сыграли... Мы не можем превосходить соперников за счет мастерства, но можем за счет самоотдачи и желания, а если такого нет, то и мастерства нет, так что "Спартак" сегодня выиграл.- В прошлом матче у него была травма. Колено обострилось после игры с «Шинником», там был очень плохой газон. Так что мы его даже не привезли.- Если бы состояние хорошее было, мы бы оказались сопротивление, но и «Спартак» хорош был. Сегодня первая игра в этом сезоне, где они можно сыграли. До матча с «Ливерпулем» они много думали об этом сопернике, а теперь, после него, вышли с настроем брать очки. А мы в этом плане стушевались…- Второй гол забивали с нарушением на Бикфалви. Были еще моменты, когда соперник нарушал, а он не свистел, два-три момента. А в целом, доволен.- Мы пока не такая команда, которая может выигрывать много матчей подряд. "Спартак" не добрал нужных очков из-за эмоционального спада после чемпионства, видимо, поэтому раньше играл не так сильно, а теперь мобилизовался. А у нас, напротив, был спад. Надо постоянно подтверждать свой статус, мы сегодня с этой задачей не справились.- Он в старте вышел только в одной игре, еще в трех – на замену. В последнем матче на сборах Ильин травмировали, много времени пропустил, потом поиграл и снова получил травму, это его вторая игра. В основном выходил на замену. Сейчас он еще не совсем готов забивать. С июля он всё время лечится от травм, - передает слова тренера корреспондент