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Александр Тарханов: Это первая игра, где мы не смогли оказать сопротивления

После гостевого поражения от "Спартака" (0:2) главный тренер "Урала" подвел итоги противостояния с чемпионами России:

- Результат закономерный, "Спартак" нас полностью переиграл. Это первая игра, где мы не смогли оказать сопротивления, не могли выходить в атаку. У нас много молодых ребят, которые не готовы побеждать в стольких играх подряд, так что состояние было не оптимальное, чтобы оказать сопротивление "Спартаку" и переиграть его. С "Тосно" хорошо сыграли, с "Рубином" хорошо сыграли... Мы не можем превосходить соперников за счет мастерства, но можем за счет самоотдачи и желания, а если такого нет, то и мастерства нет, так что "Спартак" сегодня выиграл.

- Что с Емельяновым?

- В прошлом матче у него была травма. Колено обострилось после игры с «Шинником», там был очень плохой газон. Так что мы его даже не привезли.

- Только ли ваше состояние позволило оказать сопротивление?

- Если бы состояние хорошее было, мы бы оказались сопротивление, но и «Спартак» хорош был. Сегодня первая игра в этом сезоне, где они можно сыграли. До матча с «Ливерпулем» они много думали об этом сопернике, а теперь, после него, вышли с настроем брать очки. А мы в этом плане стушевались…

- Довольны работой судьи?

- Второй гол забивали с нарушением на Бикфалви. Были еще моменты, когда соперник нарушал, а он не свистел, два-три момента. А в целом, доволен.

- Неужели "Спартак" был настолько хорош, что ничего нельзя было ему противопоставить?

- Мы пока не такая команда, которая может выигрывать много матчей подряд. "Спартак" не добрал нужных очков из-за эмоционального спада после чемпионства, видимо, поэтому раньше играл не так сильно, а теперь мобилизовался. А у нас, напротив, был спад. Надо постоянно подтверждать свой статус, мы сегодня с этой задачей не справились.

- Почему не забивает Ильин? Уже восемь матчей в этом сезоне.

- Он в старте вышел только в одной игре, еще в трех – на замену. В последнем матче на сборах Ильин травмировали, много времени пропустил, потом поиграл и снова получил травму, это его вторая игра. В основном выходил на замену. Сейчас он еще не совсем готов забивать. С июля он всё время лечится от травм, - передает слова тренера корреспондент Rusfootball.info
Теги: Спартак Урал Тарханов
Сегодня, 21:55
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№1 Написал: grisha (Сегодня, 22:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
Это первая в этом году, но не последняя игра, когда Тарханов продаёт счёт
Всё, как всегда
Регистрация: 19.04.2017
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