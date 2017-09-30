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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Оренбург" победил питерское "Динамо"
"Оренбург" обыграл "Динамо" из Санкт-Петербурга в матче 16-го тура первенства России в ФНЛ.
ФНЛ
16 тур
"Динамо" СПб - "Оренбург" 0:1
Голы: Попович, 8
"Динамо" СПб: Книга, Юрганов, Бычков, Коваленко, Житников (Коротаев, 54), Цвейба, Кулишев (Маркосов, 68), Песегов, Рогов (Батютин, 76), Киреенко (Соловьёв, 55), Барсов
"Оренбург": Руденко, Малых, Удалый, Бегич, Ойеволе, Попов, Бреев, Попович (Парняков, 67), Ефремов (Коронов, 75), Воробьёв, Делькин (Мамтов, 60)
Предупреждения: Соловьёв, 83
ФНЛ
16 тур
"Динамо" СПб - "Оренбург" 0:1
Голы: Попович, 8
"Динамо" СПб: Книга, Юрганов, Бычков, Коваленко, Житников (Коротаев, 54), Цвейба, Кулишев (Маркосов, 68), Песегов, Рогов (Батютин, 76), Киреенко (Соловьёв, 55), Барсов
"Оренбург": Руденко, Малых, Удалый, Бегич, Ойеволе, Попов, Бреев, Попович (Парняков, 67), Ефремов (Коронов, 75), Воробьёв, Делькин (Мамтов, 60)
Предупреждения: Соловьёв, 83
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