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"Оренбург" победил питерское "Динамо"

"Оренбург" обыграл "Динамо" из Санкт-Петербурга в матче 16-го тура первенства России в ФНЛ.

ФНЛ

16 тур

"Динамо" СПб - "Оренбург" 0:1

Голы: Попович, 8

"Динамо" СПб: Книга, Юрганов, Бычков, Коваленко, Житников (Коротаев, 54), Цвейба, Кулишев (Маркосов, 68), Песегов, Рогов (Батютин, 76), Киреенко (Соловьёв, 55), Барсов

"Оренбург": Руденко, Малых, Удалый, Бегич, Ойеволе, Попов, Бреев, Попович (Парняков, 67), Ефремов (Коронов, 75), Воробьёв, Делькин (Мамтов, 60)

Предупреждения: Соловьёв, 83
Теги: Оренбург Динамо СПБ
Сегодня, 22:16
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