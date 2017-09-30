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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Леонид Слуцкий: удалось демонстрировать высокий уровень футбола на протяжении всего матча
Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий прокомментировал победу в матче 11-го тура Чемпионшипа над "Бирмингемом" (6:1).
"Думаю, мы и в прошлых играх демонстрировали такое же качество футбола, но не на протяжении всего матча. На протяжении всей недели мы говорили о том, что нам необходимо стабилизировать качество игры. Мы выглядели солидно.
Трудно выделить одного или двух игроков. Сегодня наш план сработал. Я смотрел прошлый матч "Бирмингема", поэтому мы понимали, как они играют. Нам было удобно играть против команды с такой расстановкой и философией", - цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.
"Думаю, мы и в прошлых играх демонстрировали такое же качество футбола, но не на протяжении всего матча. На протяжении всей недели мы говорили о том, что нам необходимо стабилизировать качество игры. Мы выглядели солидно.
Трудно выделить одного или двух игроков. Сегодня наш план сработал. Я смотрел прошлый матч "Бирмингема", поэтому мы понимали, как они играют. Нам было удобно играть против команды с такой расстановкой и философией", - цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.
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