Леонид Слуцкий: удалось демонстрировать высокий уровень футбола на протяжении всего матча

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий прокомментировал победу в матче 11-го тура Чемпионшипа над "Бирмингемом" (6:1)."Думаю, мы и в прошлых играх демонстрировали такое же качество футбола, но не на протяжении всего матча. На протяжении всей недели мы говорили о том, что нам необходимо стабилизировать качество игры. Мы выглядели солидно.Трудно выделить одного или двух игроков. Сегодня наш план сработал. Я смотрел прошлый матч "Бирмингема", поэтому мы понимали, как они играют. Нам было удобно играть против команды с такой расстановкой и философией", - цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.