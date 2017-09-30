Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Локомотив" и "Динамо"?
Показать все опросы

Новости партнеров

На матче "Амьен" – "Лилль" болельщики упали с трибуны во время празднования гола (видео)

Матч 8-го тура чемпионата Франции между "Амьеном" и "Лиллем" отменен.

На 16-й минуте встреча была прервана из-за того, что болельщики гостей, празднуя гол защитника Фоде Балло, навалились на барьер, который сломался, а фанаты упали вниз друг на друга. Некоторые из них были эвакуированы на носилках. 18 человек получили различные травмы, трое из которых в тяжелом состоянии, сообщает Le Dauphine.



На матче "Амьен" – "Лилль" болельщики упали с трибуны во время празднования гола (видео)
Теги: Лилль
Сегодня, 22:36
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.