На матче "Амьен" – "Лилль" болельщики упали с трибуны во время празднования гола (видео)

Матч 8-го тура чемпионата Франции между "Амьеном" и "Лиллем" отменен.На 16-й минуте встреча была прервана из-за того, что болельщики гостей, празднуя гол защитника Фоде Балло, навалились на барьер, который сломался, а фанаты упали вниз друг на друга. Некоторые из них были эвакуированы на носилках. 18 человек получили различные травмы, трое из которых в тяжелом состоянии, сообщает Le Dauphine.