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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Сергей Кирсанов: счёт 0:0 кажется справедливым
Главный тренер "Сибири" Сергей Кирсанов прокомментировал ничью с "Тюменью" (0:0).
"Счёт 0:0 кажется справедливым. В первом тайме обе команды показали высокий процент брака. В перерыве я попросил своих подопечных сделать акцент на точность в передачах. Тогда появились бы выходы в атаку. В целом, "Сибирь" показала равную игру – что-то получалось, что-то нет. Меня полностью устроили действия в обороне. "Тюмень" - играющая команда, создающая обилие голевых моментов. На данном этапе ничья в гостях меня устраивает", - цитирует Кирсанова официальный сайт ФНЛ.
"Счёт 0:0 кажется справедливым. В первом тайме обе команды показали высокий процент брака. В перерыве я попросил своих подопечных сделать акцент на точность в передачах. Тогда появились бы выходы в атаку. В целом, "Сибирь" показала равную игру – что-то получалось, что-то нет. Меня полностью устроили действия в обороне. "Тюмень" - играющая команда, создающая обилие голевых моментов. На данном этапе ничья в гостях меня устраивает", - цитирует Кирсанова официальный сайт ФНЛ.
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