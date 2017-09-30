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Сергей Кирсанов: счёт 0:0 кажется справедливым

Главный тренер "Сибири" Сергей Кирсанов прокомментировал ничью с "Тюменью" (0:0).

"Счёт 0:0 кажется справедливым. В первом тайме обе команды показали высокий процент брака. В перерыве я попросил своих подопечных сделать акцент на точность в передачах. Тогда появились бы выходы в атаку. В целом, "Сибирь" показала равную игру – что-то получалось, что-то нет. Меня полностью устроили действия в обороне. "Тюмень" - играющая команда, создающая обилие голевых моментов. На данном этапе ничья в гостях меня устраивает", - цитирует Кирсанова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Сибирь Тюмень
Сегодня, 23:16
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