"Генгам" сыграл вничью с "Тулузой"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Локомотив" и "Динамо"?
Новости партнеров
Лента новостей:
22:38
Андрей Червиченко: при традиционно очень комфортном судействе Владислава Безбородова, "Спартак" на классе обыграл "Урал" (20)
Андрей Червиченко: при традиционно очень комфортном судействе Владислава Безбородова, "Спартак" на классе обыграл "Урал" (20)
22:14
Дмитрий Аленичев: изначально рассчитывали на тяжелейший матч, понимая трудное положение "Томи"
Дмитрий Аленичев: изначально рассчитывали на тяжелейший матч, понимая трудное положение "Томи"
22:13
Массимо Каррера: после матча с "Ливерпулем" мы перебегали "Урал" и доказали, что с "физикой" проблем нет (1)
Массимо Каррера: после матча с "Ливерпулем" мы перебегали "Урал" и доказали, что с "физикой" проблем нет (1)
21:16
Александр Тарханов: я предупреждал, что "Спартак" после неудачной серии сделает всё, чтобы нас переиграть (3)
Александр Тарханов: я предупреждал, что "Спартак" после неудачной серии сделает всё, чтобы нас переиграть (3)
19:59
"ПСЖ" забил шесть голов "Бордо" (1)
"ПСЖ" забил шесть голов "Бордо" (1)
17:40
Евгений Конюхов: Сегодня я не мог себе позволить тянуть время. Не люблю такие вещи, потому что это неспортивно
Евгений Конюхов: Сегодня я не мог себе позволить тянуть время. Не люблю такие вещи, потому что это неспортивно
17:09
Анатолий Давыдов: такой город как Самара должен иметь хорошую команду и играть в Премьер-лиге (1)
Анатолий Давыдов: такой город как Самара должен иметь хорошую команду и играть в Премьер-лиге (1)
"Генгам" сыграл вничью с "Тулузой"
"Генгам" сыграл вничью с "Тулузой" в матче 8-го тура чемпионата Франции.
Чемпионат Франции
8 тур
"Генгам" - "Тулуза" 1:1
Голы: Тюрам, 1, Сомалиа, 40
"Генгам": Юнссон, Кербра, Ребошу, Сорбон, Эбоа, Дидо (Фири, 80), До (Блас, 66), Диалло, Салибюр-Илонго, Тюрам, Бриан (Бенезе, 63)
"Тулуза": Лафон, Амьен-Аду, Яго, Жюльен, Силла, Мубандже, Ванга, Сомалиа (Мишелен, 88), Блен, Делорт (Бодиже, 86), Жан (Саного, 66)
Предупреждения: Жюльен, 45, Силла, 60, До, 63
Чемпионат Франции
8 тур
"Генгам" - "Тулуза" 1:1
Голы: Тюрам, 1, Сомалиа, 40
"Генгам": Юнссон, Кербра, Ребошу, Сорбон, Эбоа, Дидо (Фири, 80), До (Блас, 66), Диалло, Салибюр-Илонго, Тюрам, Бриан (Бенезе, 63)
"Тулуза": Лафон, Амьен-Аду, Яго, Жюльен, Силла, Мубандже, Ванга, Сомалиа (Мишелен, 88), Блен, Делорт (Бодиже, 86), Жан (Саного, 66)
Предупреждения: Жюльен, 45, Силла, 60, До, 63
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.