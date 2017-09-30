"Генгам" сыграл вничью с "Тулузой" в матче 8-го тура чемпионата Франции.Чемпионат Франции8 турТюрам, 1, Сомалиа, 40"Генгам": Юнссон, Кербра, Ребошу, Сорбон, Эбоа, Дидо (Фири, 80), До (Блас, 66), Диалло, Салибюр-Илонго, Тюрам, Бриан (Бенезе, 63)"Тулуза": Лафон, Амьен-Аду, Яго, Жюльен, Силла, Мубандже, Ванга, Сомалиа (Мишелен, 88), Блен, Делорт (Бодиже, 86), Жан (Саного, 66)Предупреждения: Жюльен, 45, Силла, 60, До, 63