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"Генгам" сыграл вничью с "Тулузой"

"Генгам" сыграл вничью с "Тулузой" в матче 8-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

8 тур

"Генгам" - "Тулуза" 1:1

Голы: Тюрам, 1, Сомалиа, 40

"Генгам": Юнссон, Кербра, Ребошу, Сорбон, Эбоа, Дидо (Фири, 80), До (Блас, 66), Диалло, Салибюр-Илонго, Тюрам, Бриан (Бенезе, 63)

"Тулуза": Лафон, Амьен-Аду, Яго, Жюльен, Силла, Мубандже, Ванга, Сомалиа (Мишелен, 88), Блен, Делорт (Бодиже, 86), Жан (Саного, 66)

Предупреждения: Жюльен, 45, Силла, 60, До, 63
Теги: Генгам Тулуза
Сегодня, 23:17
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