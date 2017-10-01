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Даниэль Карвахаль не сыграет против "Эспаньола"

Защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль пропустит матч чемпионата Испании против "Эспаньола", сообщает официальный сайт "Королевского клуба".

Футболист не сможет выйти на поле из-за вирусной инфекции.
Теги: Карвахаль Реал Эспаньол
Сегодня, 02:33
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