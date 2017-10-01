Даниэль Карвахаль не сыграет против "Эспаньола"

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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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"Генгам" сыграл вничью с "Тулузой"
"Генгам" сыграл вничью с "Тулузой"
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Сергей Кирсанов: счёт 0:0 кажется справедливым
Сергей Кирсанов: счёт 0:0 кажется справедливым
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Александр Самедов: в первом тайме потерял сознание (7)
Александр Самедов: в первом тайме потерял сознание (7)
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Андрей Червиченко: при традиционно очень комфортном судействе Владислава Безбородова, "Спартак" на классе обыграл "Урал" (26)
Вчера 22:36
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На матче "Амьен" – "Лилль" болельщики упали с трибуны во время празднования гола (видео) (1)
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Сердар Таски: вы видели, что тренер отлично поработал и мы выдали хороший матч (видео) (5)
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Леонид Слуцкий: удалось демонстрировать высокий уровень футбола на протяжении всего матча (5)
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Вчера 22:14
Дмитрий Аленичев: изначально рассчитывали на тяжелейший матч, понимая трудное положение "Томи"
Дмитрий Аленичев: изначально рассчитывали на тяжелейший матч, понимая трудное положение "Томи"
Вчера 22:13
Массимо Каррера: после матча с "Ливерпулем" мы перебегали "Урал" и доказали, что с "физикой" проблем нет (1)
Массимо Каррера: после матча с "Ливерпулем" мы перебегали "Урал" и доказали, что с "физикой" проблем нет (1)
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Массимо Каррера: Кутепов показал, что возвращается тот игрок, который мне и нравится (1)
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"Леванте" дома уступил "Алавесу"
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"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Челси" (4)
"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Челси" (4)
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Александр Тарханов: я предупреждал, что "Спартак" после неудачной серии сделает всё, чтобы нас переиграть (4)
Александр Тарханов: я предупреждал, что "Спартак" после неудачной серии сделает всё, чтобы нас переиграть (4)
Вчера 21:06
"Спартак" - "Урал": вперед в прошлое (1)
"Спартак" - "Урал": вперед в прошлое (1)
Вчера 20:54
"Спартак" одержал уверенную победу над "Уралом" (105)
"Спартак" одержал уверенную победу над "Уралом" (105)
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Андрей Тихонов: должны были забивать больше
Вчера 20:16
Сергей Карасев обслужит матч Голландия - Швеция
Сергей Карасев обслужит матч Голландия - Швеция
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Фанаты "Спартака" снова жгут пиротехнику (видео) (8)
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"Олимпиец" одержал волевую победу над "Факелом"
"Олимпиец" одержал волевую победу над "Факелом"
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Евгений Конюхов: Сегодня я не мог себе позволить тянуть время. Не люблю такие вещи, потому что это неспортивно
Евгений Конюхов: Сегодня я не мог себе позволить тянуть время. Не люблю такие вещи, потому что это неспортивно
Даниэль Карвахаль не сыграет против "Эспаньола"
Защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль пропустит матч чемпионата Испании против "Эспаньола", сообщает официальный сайт "Королевского клуба".
Футболист не сможет выйти на поле из-за вирусной инфекции.
Футболист не сможет выйти на поле из-за вирусной инфекции.
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