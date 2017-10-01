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Квинси Промес: болельщики "Спартака" знают, что я их обожаю

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал о взаимоотношениях с болельщиками клуба.

"Они знают, что я их обожаю. Поддерживайте меня и болейте за нашу команду всем сердцем", – сказал Промес.
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 02:33
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№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 02:49) #
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online

красавчик
Регистрация: 20.04.2016
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