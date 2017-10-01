Квинси Промес: болельщики "Спартака" знают, что я их обожаю

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал о взаимоотношениях с болельщиками клуба."Они знают, что я их обожаю. Поддерживайте меня и болейте за нашу команду всем сердцем", – сказал Промес.