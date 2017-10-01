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Андрей Талалаев: на месте зрителей ушел бы после первого тайма

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев прокомментировал итог матча против "Шинника" в рамках ФНЛ.

"Хотели выиграть, поэтому все замены сегодня, кроме одной вынужденной, были направлены на усиление атаки. Уже "погорели" на этом в Курске и сегодня наступили на те же грабли еще раз. Поблагодарил ребят за самоотдачу. Но футбол мне не понравился. Я бы на месте зрителей ушел после первого тайма", - цитирует Талалаева официальный сайт ФНЛ.
Теги: Талалаев Тамбов Шинник
Сегодня, 07:01
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