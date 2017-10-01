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Дмитрий Комбаров: переворачивали Самедова, чтобы не запал язык

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал об эпизоде, в котором полузащитник красно-белых Александр Самедов потерял сознание в первом тайме домашнего матча 12-го тура РФПЛ с "Уралом" (2:0).

"Там была борьба, и, по-моему, мяч вышел в аут. Смотрю, Саша упал и лежит без движения. Сначала подумал, что он устал и решил взять паузу, но как-то она затянулась. Понял, что-то здесь не так. Подбежал и увидел, что он без сознания. Прибежал Джикия, и мы стали переворачивать Сашу, чтобы язык не запал. Потом подошли доктора, дали ему понюхать нашатырь, и он резко пришёл в себя.

Саня рассказывал, что к нему этот парень, с которым он боролся в воздухе, подошёл в перерыве и сказал: "Я ударил тебе лбом прям в затылок». Жуть. Самедов говорил, что такого с ним никогда не было, чтобы он прямо обмяк и отключился", - цитирует Комбарова "Чемпионат.сом".
Теги: Самедов Комбарво Спартак
Сегодня, 08:10
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№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 08:29) #
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Говно этот парень - признание это хорошо,но после удара именно он должен был подойти,увидев,что соперник лежит без движения.
Регистрация: 20.03.2017
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