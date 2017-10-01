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"Реал" в прошлом сезоне заработал 137 млн евро призовых

Выручка "Реала" в прошлом сезоне составила 690,3 миллиона евро, сообщает Marca.

На продаже игроков "Реал" заработал 54 млн. Доходы от маркетинга составили львиную долю — 254 млн.

По 165 млн клуб получил от спонсоров и от реализации телеправ. Призовые за победы в Лиге чемпионов и в примере составили 137 млн.
Теги: Реал
Сегодня, 08:37
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