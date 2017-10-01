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ЦСКА - "Уфа": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура РФПЛ ЦСКА — "Уфа".

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Кучаев, Витиньо, Жамалетдинов.

"Уфа": Беленов, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Сысуев, Игбун.
Теги: ЦСКА Уфа
Сегодня, 13:00
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4
(2)
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 13:47) #
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  •  (1)

tiki,
Вернблум может опускаться в опорную ,так что особо нет изменений!
Регистрация: 27.07.2016
№3 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 13:25) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
в теории - да,

Видимо безвыходное. Дзага с травмой, хорошо пауза - подлечится. остальная молодежь на лавке. Идет омоложение команды.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:12) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: hel
Ого по новой схеме будем играть с двумя центральными защитниками и больше полузащиты. А где Дзага?

в теории - да, но там и Натхо может опуститься в центр третьим (впрочем, как и Понтус)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 13:10) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Ого по новой схеме будем играть с двумя центральными защитниками и больше полузащиты. А где Дзага?


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
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