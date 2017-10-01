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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Краснодар" вырвал ничью в матче с "Арсеналом" в молодежном первенстве
Молодежное первенство
12 тур
"Арсенал" - "Краснодар" 2:2
Голы: Максименко, 35, Максумов, 45, Бородин, 80, Игнатьев, 90
"Арсенал": Ушаков, Ярмолицкий, Маркин, Шустов, Осипов, Ивакин (Самойлов, 89), Веприков, Максумов (Лобзин, 61), Доронин, Седых (Антипов, 79), Максименко (Мельников, 86)
"Краснодар": Сафонов, Парадин (Мавлянов, 74), Иванов, Бородин, Ивашин (Насонкин, 61), Голубев, Уткин, Текучёв (Черников, 61), Халназаров (Куражов, 67), Игнатьев, Сулейманов
Предупреждения: Куражов, 81
12 тур
"Арсенал" - "Краснодар" 2:2
Голы: Максименко, 35, Максумов, 45, Бородин, 80, Игнатьев, 90
"Арсенал": Ушаков, Ярмолицкий, Маркин, Шустов, Осипов, Ивакин (Самойлов, 89), Веприков, Максумов (Лобзин, 61), Доронин, Седых (Антипов, 79), Максименко (Мельников, 86)
"Краснодар": Сафонов, Парадин (Мавлянов, 74), Иванов, Бородин, Ивашин (Насонкин, 61), Голубев, Уткин, Текучёв (Черников, 61), Халназаров (Куражов, 67), Игнатьев, Сулейманов
Предупреждения: Куражов, 81
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