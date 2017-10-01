Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Локомотив" и "Динамо"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Краснодар" вырвал ничью в матче с "Арсеналом" в молодежном первенстве

Молодежное первенство

12 тур

"Арсенал" - "Краснодар" 2:2

Голы: Максименко, 35, Максумов, 45, Бородин, 80, Игнатьев, 90

"Арсенал": Ушаков, Ярмолицкий, Маркин, Шустов, Осипов, Ивакин (Самойлов, 89), Веприков, Максумов (Лобзин, 61), Доронин, Седых (Антипов, 79), Максименко (Мельников, 86)

"Краснодар": Сафонов, Парадин (Мавлянов, 74), Иванов, Бородин, Ивашин (Насонкин, 61), Голубев, Уткин, Текучёв (Черников, 61), Халназаров (Куражов, 67), Игнатьев, Сулейманов

Предупреждения: Куражов, 81
Теги: Краснодар Арсенал Тула
Сегодня, 13:17
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:21) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
"Краснодар" вырвал ничью в матче с "Арсеналом".

а дописать что это молодежка?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.