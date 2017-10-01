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Кевин Де Брейне: "Челси" – одна из лучших контратакующих команд

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брейне прокомментировал победу над "Челси" (1:0) в 7-м туре чемпионата Англии.

"Я очень доволен. Мы продемонстрировали хороший футбол. Было понятно, что нас ждет тяжелая баталия. "Челси" – одна из лучших контратакующих команд. Наше выступление было очень позитивным. "Манчестер Сити" здорово проявил себя во время сентябрьского отрезка, нужно продолжить в том же духе после перерыва", - цитирует де Брейне BBC.
Теги: Манчестер Сити Челси
Сегодня, 14:16
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