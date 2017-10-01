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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Кевин Де Брейне: "Челси" – одна из лучших контратакующих команд
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брейне прокомментировал победу над "Челси" (1:0) в 7-м туре чемпионата Англии.
"Я очень доволен. Мы продемонстрировали хороший футбол. Было понятно, что нас ждет тяжелая баталия. "Челси" – одна из лучших контратакующих команд. Наше выступление было очень позитивным. "Манчестер Сити" здорово проявил себя во время сентябрьского отрезка, нужно продолжить в том же духе после перерыва", - цитирует де Брейне BBC.
"Я очень доволен. Мы продемонстрировали хороший футбол. Было понятно, что нас ждет тяжелая баталия. "Челси" – одна из лучших контратакующих команд. Наше выступление было очень позитивным. "Манчестер Сити" здорово проявил себя во время сентябрьского отрезка, нужно продолжить в том же духе после перерыва", - цитирует де Брейне BBC.
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