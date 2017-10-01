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ЦСКА подтвердил травму Алана Дзагоева

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев травмировался в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:4), сообщает официальный сайт красно-синих.

Дзагоев получил повреждение в области ахиллового сухожилия, из-за чего пропускает игру с «Уфой». О сроках возвращения игрока в общую группу пресс-служба ЦСКА сообщит дополнительно.
Теги: ЦСКА Дзагоев
Сегодня, 15:07
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