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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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ЦСКА подтвердил травму Алана Дзагоева
Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев травмировался в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:4), сообщает официальный сайт красно-синих.
Дзагоев получил повреждение в области ахиллового сухожилия, из-за чего пропускает игру с «Уфой». О сроках возвращения игрока в общую группу пресс-служба ЦСКА сообщит дополнительно.
Дзагоев получил повреждение в области ахиллового сухожилия, из-за чего пропускает игру с «Уфой». О сроках возвращения игрока в общую группу пресс-служба ЦСКА сообщит дополнительно.
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