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"Наполи" разгромил "Кальяри"

В матче 7-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле крупно обыграл "Кальяри" – 3:0.

Чемпионат Италии

7 тур

"Наполи" - "Кальяри" 3:0

Голы: Гамшик, 4, Мертенс, 40 (пен.), Кулибали, 47

"Наполи": Рейна, Альбиоль, Хюсай, Кулибали, Гулам (Руй, 87), Гамшик, Аллан (Уна, 78), Жоржиньо, Мертенс, Инсинье, Кальехон (Рог, 71)

"Кальяри": Краньо, Романья, Андреолли, Капуано, Падоин, Барелла, Чигарини (Дейола, 56), Ионица, Педро, Сау (Дессена, 34), Паволетти (Фариас, 66)
Теги: Наполи Кальяри
Сегодня, 15:35
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№1 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 15:55) #
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У Кальяри итак шансов немного,а тут ещё быстрый гол...
Регистрация: 24.10.2012
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