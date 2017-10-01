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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Наполи" разгромил "Кальяри"
В матче 7-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле крупно обыграл "Кальяри" – 3:0.
Чемпионат Италии
7 тур
"Наполи" - "Кальяри" 3:0
Голы: Гамшик, 4, Мертенс, 40 (пен.), Кулибали, 47
"Наполи": Рейна, Альбиоль, Хюсай, Кулибали, Гулам (Руй, 87), Гамшик, Аллан (Уна, 78), Жоржиньо, Мертенс, Инсинье, Кальехон (Рог, 71)
"Кальяри": Краньо, Романья, Андреолли, Капуано, Падоин, Барелла, Чигарини (Дейола, 56), Ионица, Педро, Сау (Дессена, 34), Паволетти (Фариас, 66)
Чемпионат Италии
7 тур
"Наполи" - "Кальяри" 3:0
Голы: Гамшик, 4, Мертенс, 40 (пен.), Кулибали, 47
"Наполи": Рейна, Альбиоль, Хюсай, Кулибали, Гулам (Руй, 87), Гамшик, Аллан (Уна, 78), Жоржиньо, Мертенс, Инсинье, Кальехон (Рог, 71)
"Кальяри": Краньо, Романья, Андреолли, Капуано, Падоин, Барелла, Чигарини (Дейола, 56), Ионица, Педро, Сау (Дессена, 34), Паволетти (Фариас, 66)
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