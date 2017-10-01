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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виктор Гончаренко: хотели взять "Уфу" "малой кровью". Большое недовольство Витиньо, Головиным, Кучаевым
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался недоволен настроем своих игроков на игру с «Уфой» (0:0) и сообщил, что повреждение Алана Дзагоева носит серьёзный характер, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
– Думаю, многие игроки группы хотели взять малой кровью. Большое недовольство Головиным, Витиньо, Кучаевым, раз он вышел в стартовом составе. Двигаться начали только в последние 15-20 минут, в 1-м тайме всё очень медленно и монотонно было. Если бы начали играть раньше, то смогли бы выиграть или хотя бы больше создать. В защите надёжно действовали, зная сильные стороны «Уфы». Но резерва в атаке нам не хватило.
– Вы сегодня впервые в ЦСКА сыграли в 4 защитника, с чем это связано?
–Нам надо было найти оптимальное сочетание. И в этом сочетании найти место Натхо.
– Что с Понтусом Вернблумом?
– Глубокая рваная рана, серьёзность оценим позже.
– Если исходить из того, что футбол - это зрелище, насколько сегодняшний матч был к нему близок?
– Мы любим сравнивать. Совсем недавно у нас был «Манчестер Юнайтед». Зрелище будет, если обе команды будут играть в атакующем ключе. Если кто-то глубоко обороняется, если свистится каждое касание, то о зрелище сложно говорить, так как многие атаки тормозятся в зародыше.
– Был ли пенальти? И в целом что скажете по судейству?
– Мне сложно говорить с моей точки, надо смотреть видео. А судейство должны оценивать другие люди.
– Натхо и дальше продолжит бить пенальти?
– Может быть, в следующей игре будет бить Витиньо.
– Понятны ли сроки восстановления Дзагоева?
– К сожалению, это может быть надолго.
– Согласитесь, что игроки центра не видели сегодня Щенникова и Фернандеса, что не хватало скорости?
– Одна схема выше, другая – ниже. Тут скорее стоит говорить о нехватке скорости.
– Думаю, многие игроки группы хотели взять малой кровью. Большое недовольство Головиным, Витиньо, Кучаевым, раз он вышел в стартовом составе. Двигаться начали только в последние 15-20 минут, в 1-м тайме всё очень медленно и монотонно было. Если бы начали играть раньше, то смогли бы выиграть или хотя бы больше создать. В защите надёжно действовали, зная сильные стороны «Уфы». Но резерва в атаке нам не хватило.
– Вы сегодня впервые в ЦСКА сыграли в 4 защитника, с чем это связано?
–Нам надо было найти оптимальное сочетание. И в этом сочетании найти место Натхо.
– Что с Понтусом Вернблумом?
– Глубокая рваная рана, серьёзность оценим позже.
– Если исходить из того, что футбол - это зрелище, насколько сегодняшний матч был к нему близок?
– Мы любим сравнивать. Совсем недавно у нас был «Манчестер Юнайтед». Зрелище будет, если обе команды будут играть в атакующем ключе. Если кто-то глубоко обороняется, если свистится каждое касание, то о зрелище сложно говорить, так как многие атаки тормозятся в зародыше.
– Был ли пенальти? И в целом что скажете по судейству?
– Мне сложно говорить с моей точки, надо смотреть видео. А судейство должны оценивать другие люди.
– Натхо и дальше продолжит бить пенальти?
– Может быть, в следующей игре будет бить Витиньо.
– Понятны ли сроки восстановления Дзагоева?
– К сожалению, это может быть надолго.
– Согласитесь, что игроки центра не видели сегодня Щенникова и Фернандеса, что не хватало скорости?
– Одна схема выше, другая – ниже. Тут скорее стоит говорить о нехватке скорости.
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