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Виктор Гончаренко: хотели взять "Уфу" "малой кровью". Большое недовольство Витиньо, Головиным, Кучаевым

Виктор Гончаренко: хотели взять "Уфу" "малой кровью". Большое недовольство Витиньо, Головиным, КучаевымГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался недоволен настроем своих игроков на игру с «Уфой» (0:0) и сообщил, что повреждение Алана Дзагоева носит серьёзный характер, передаёт корреспондент Rusfootball.info.

– Думаю, многие игроки группы хотели взять малой кровью. Большое недовольство Головиным, Витиньо, Кучаевым, раз он вышел в стартовом составе. Двигаться начали только в последние 15-20 минут, в 1-м тайме всё очень медленно и монотонно было. Если бы начали играть раньше, то смогли бы выиграть или хотя бы больше создать. В защите надёжно действовали, зная сильные стороны «Уфы». Но резерва в атаке нам не хватило.

– Вы сегодня впервые в ЦСКА сыграли в 4 защитника, с чем это связано?

–Нам надо было найти оптимальное сочетание. И в этом сочетании найти место Натхо.

– Что с Понтусом Вернблумом?

– Глубокая рваная рана, серьёзность оценим позже.

– Если исходить из того, что футбол - это зрелище, насколько сегодняшний матч был к нему близок?

– Мы любим сравнивать. Совсем недавно у нас был «Манчестер Юнайтед». Зрелище будет, если обе команды будут играть в атакующем ключе. Если кто-то глубоко обороняется, если свистится каждое касание, то о зрелище сложно говорить, так как многие атаки тормозятся в зародыше.

– Был ли пенальти? И в целом что скажете по судейству?

– Мне сложно говорить с моей точки, надо смотреть видео. А судейство должны оценивать другие люди.

– Натхо и дальше продолжит бить пенальти?

– Может быть, в следующей игре будет бить Витиньо.

– Понятны ли сроки восстановления Дзагоева?

– К сожалению, это может быть надолго.

– Согласитесь, что игроки центра не видели сегодня Щенникова и Фернандеса, что не хватало скорости?

– Одна схема выше, другая – ниже. Тут скорее стоит говорить о нехватке скорости.
Теги: Гончаренко ЦСКА Уфа
Сегодня, 16:30
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№5 Написал: raddarv (Сегодня, 16:48) #
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  •  (7)

Может быть, в следующей игре будет бить Витиньо........значит опять пенальти назначат и им это уже известно. Молодцы.
Регистрация: 13.06.2017
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 16:39) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Каррера такое никогда не скажет.
Слуцкий тож такого себе не позволял.
Ох пожалеют мерины еще о Лене. Для Витиньо такие слова публично совсем плохи. Парень рвется в сборную. После такой прессы - куй ему, а не сборная
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 16:38) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
забавно читать колхозную бульбу,ну все виноваты кругом,кроме себя любимого,а то что игра в атаке не поставлена это ничего,все моменты с забросов за спину или случайных рикошетов,90 мин сплошной блевантин
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:34) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Хмм,свалил всё на игроков,игроки ему этого не простят.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 16:32) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
уууу это такое говорит ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР?
ПОЗОР!
да в цска разброд и шатания!
что им гончаренко в перерыве сказал?
Вы хочаце, каб я паишоу? Вы адмыслова так робице?
Регистрация: 24.11.2008
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