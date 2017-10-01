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Сергей Семак о пенальти: если все игроки сильно возмущаются, почти всегда они правы

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал ничью с ЦСКА (0:0).

– Тяжелая игра, как и все предыдущие. Первый тайм больше понравился, во втором движения стало меньше, низко сели, – сказал Семак. – С чем не справились – индивидуальные действия Витинью. Позволили ему несколько раз пробить по воротам. Заслужили очко.

– Пенальти был?

– Надо смотреть повтор. Но скажу так. В подавляющем большинстве случаев игроки, если они возмущаются очень сильно и все вместе, оказываются правы. Это по опыту.

– Если исходить из того, что футбол это зрелище, насколько близко к этому определению была сегодняшняя игра?

– Играть – это тяжелый труд. Для меня как для тренера, то, что я видел с бровки, не может быть не зрелищем. Я вижу, какой это тяжелый труд, как ребята отдаются. Болельщики могут думать иначе. Тут можно долго говорить.

Rusfootball.info
Теги: Семак Уфа
Сегодня, 16:33
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(4)
№7 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 17:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А если раз в месяц ил високосный год,
Это разве не рабский и неоплачиваемый "труд а галерах"?


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Спартак - это Россия поднявшаяся с колен !
Регистрация: 3.06.2012
№6 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 17:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Пенальти конечно был, удар по ноге, руки на плечах.Против пенальти на 90 минуте возражала бы любая команда. Белинов молодец.
Регистрация: 24.05.2017
№5 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 17:05) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oukb8071988
пенальти вообще ржачный! если такие ставить - можно по 14 штук в каждом матче бить)))

в прошлом сезоне свины визжали что в 1-й половине им не ставили,потом эти пенк появились прямо на ровном месте,делай выводы(знаю что щас начнешь визжать что судейки все для газмяся делают,но это у вас в крови,даже по игре)
Регистрация: 3.02.2011
№4 Написал: Apant1 (Сегодня, 16:59) #
  • +2
  •  (6)

Согласен с Семаком, это был тяжёлый труд, а не зрелище. Пендаль тоже соглашусь, левый и на последней минуте))) бывают же такие совпадения
Регистрация: 15.03.2017
№3 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 16:58) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: oukb8071988
пенальти вообще ржачный! если такие ставить - можно по 14 штук в каждом матче бить)))

То есть, если бить в ногу, то это не пенальти, а так, ерунда? И при пенальти вратарь выскакивает до удара на метра 1,5 вперед, и пара игроков уфы забегает до удара в штрафную - это тоже нормально? Смотри повторы.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№2 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 16:55) #
  • -3
  •  (3)

да на 90 минуте все и всегда возмущаются.


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008
№1 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 16:42) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
пенальти вообще ржачный! если такие ставить - можно по 14 штук в каждом матче бить)))
Регистрация: 24.11.2008
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