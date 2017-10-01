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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Семак о пенальти: если все игроки сильно возмущаются, почти всегда они правы
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал ничью с ЦСКА (0:0).
– Тяжелая игра, как и все предыдущие. Первый тайм больше понравился, во втором движения стало меньше, низко сели, – сказал Семак. – С чем не справились – индивидуальные действия Витинью. Позволили ему несколько раз пробить по воротам. Заслужили очко.
– Пенальти был?
– Надо смотреть повтор. Но скажу так. В подавляющем большинстве случаев игроки, если они возмущаются очень сильно и все вместе, оказываются правы. Это по опыту.
– Если исходить из того, что футбол это зрелище, насколько близко к этому определению была сегодняшняя игра?
– Играть – это тяжелый труд. Для меня как для тренера, то, что я видел с бровки, не может быть не зрелищем. Я вижу, какой это тяжелый труд, как ребята отдаются. Болельщики могут думать иначе. Тут можно долго говорить.
Rusfootball.info
– Тяжелая игра, как и все предыдущие. Первый тайм больше понравился, во втором движения стало меньше, низко сели, – сказал Семак. – С чем не справились – индивидуальные действия Витинью. Позволили ему несколько раз пробить по воротам. Заслужили очко.
– Пенальти был?
– Надо смотреть повтор. Но скажу так. В подавляющем большинстве случаев игроки, если они возмущаются очень сильно и все вместе, оказываются правы. Это по опыту.
– Если исходить из того, что футбол это зрелище, насколько близко к этому определению была сегодняшняя игра?
– Играть – это тяжелый труд. Для меня как для тренера, то, что я видел с бровки, не может быть не зрелищем. Я вижу, какой это тяжелый труд, как ребята отдаются. Болельщики могут думать иначе. Тут можно долго говорить.
Rusfootball.info
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