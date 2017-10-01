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"Хоффенхайм" проиграл на выезде "Фрайбургу"

В матче 7-го тура чемпионата Германии "Фрайбург" на своем поле обыграл "Хоффенхайм" со счетом 3:2.

Чемпионат Германии

7-й тур

"Фрайбург" – "Хоффенхайм" – 3:2

Голы: Хак, 14 (0:1). Нидерлехнер, 15 (1:1). Чаглар Сеюнджю, 18 (2:1). Штенцель, 87 (3:1). Шустер, 90+1 – в свои ворота (3:2).

"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Линхарт, Штенцель, Чаглар Сеюнджю, Шустер, Терраццино (Раве, 52), Франц (Петерсен, 69), Хефлер, Хаберер, Нидерлехнер (Кат, 84).

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Хюбнер, Фогт, Нордтвейт, Рупп (Гриллич, 46), Цубер (Шульц, 65), Гайгер, Вагнер, Крамарич, Хак (Окс, 42).

Предупреждения: Штенцель, 28. Вагнер, 28. Хюбнер, 34. Хаберер, 68. Гайгер, 83.
Теги: Хоффенхайм Фрайбург
Сегодня, 16:39
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