Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:38
Шамиль Газизов: Будогосский скажет, что касание было, только вся страна спросит: "Это что такое?" (1)
Шамиль Газизов: Будогосский скажет, что касание было, только вся страна спросит: "Это что такое?" (1)
16:30
Виктор Гончаренко: хотели взять "Уфу" "малой кровью". Большое недовольство Витиньо, Головиным, Кучаевым (5)
Виктор Гончаренко: хотели взять "Уфу" "малой кровью". Большое недовольство Витиньо, Головиным, Кучаевым (5)
15:52
ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" (52)
ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" (52)
15:35
"Наполи" разгромил "Кальяри" (1)
"Наполи" разгромил "Кальяри" (1)
12:24
Владимир Маминов: "Тюмень" не создала стопроцентных моментов, но нагнетать обстановку удавалось (1)
Владимир Маминов: "Тюмень" не создала стопроцентных моментов, но нагнетать обстановку удавалось (1)
"Хоффенхайм" проиграл на выезде "Фрайбургу"
В матче 7-го тура чемпионата Германии "Фрайбург" на своем поле обыграл "Хоффенхайм" со счетом 3:2.
Чемпионат Германии
7-й тур
"Фрайбург" – "Хоффенхайм" – 3:2
Голы: Хак, 14 (0:1). Нидерлехнер, 15 (1:1). Чаглар Сеюнджю, 18 (2:1). Штенцель, 87 (3:1). Шустер, 90+1 – в свои ворота (3:2).
"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Линхарт, Штенцель, Чаглар Сеюнджю, Шустер, Терраццино (Раве, 52), Франц (Петерсен, 69), Хефлер, Хаберер, Нидерлехнер (Кат, 84).
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Хюбнер, Фогт, Нордтвейт, Рупп (Гриллич, 46), Цубер (Шульц, 65), Гайгер, Вагнер, Крамарич, Хак (Окс, 42).
Предупреждения: Штенцель, 28. Вагнер, 28. Хюбнер, 34. Хаберер, 68. Гайгер, 83.
Чемпионат Германии
7-й тур
"Фрайбург" – "Хоффенхайм" – 3:2
Голы: Хак, 14 (0:1). Нидерлехнер, 15 (1:1). Чаглар Сеюнджю, 18 (2:1). Штенцель, 87 (3:1). Шустер, 90+1 – в свои ворота (3:2).
"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Линхарт, Штенцель, Чаглар Сеюнджю, Шустер, Терраццино (Раве, 52), Франц (Петерсен, 69), Хефлер, Хаберер, Нидерлехнер (Кат, 84).
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Хюбнер, Фогт, Нордтвейт, Рупп (Гриллич, 46), Цубер (Шульц, 65), Гайгер, Вагнер, Крамарич, Хак (Окс, 42).
Предупреждения: Штенцель, 28. Вагнер, 28. Хюбнер, 34. Хаберер, 68. Гайгер, 83.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.