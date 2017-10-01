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Вернблума увезли в больницу по завершении матча ЦСКА - "УФА"

Корреспондент Rusfootball.info, работающий на месте событий передаёт что армейского футболиста Понтус Вернблум сразу по завершении матча был отправлен в больницу. Находившиеся рядом свидетели сообщают о том, что на ноге у игрока было видно явное рассечение.

Отметим что примерно на 75-й минуте Понтус Вернблум получил травму в столкновении с Обликовым, и покидал поле на носилках.
Теги: ЦСКА Вернблум
Сегодня, 16:48
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№3 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 17:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сколько г.вна лили на игру Спартака. В то время, как у нас ПОЛНЫЙ состав вышел из строя.

Сейчас посмотрим, что будет из себя представлять ЦСКА без двух ключевых игроков: Вернблума и Дзагоева.

А то мы играем без 5-7 ключевых игроков, а все на нас бочку катят, что мы еще и очки теряем.

Вот и посмотрим, что из себя представляет ЦСКА.


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Регистрация: 10.03.2009
№2 Написал: corone`r (Сегодня, 16:50) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
нашла коса на камень,стареет костолом.


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-= AS Roma =- -= Локомотив =-
Регистрация: 15.10.2010
№1 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 16:50) #
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  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
ЗДОРОВЬЯ нашему шведу! и всем игрокам!!!


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
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