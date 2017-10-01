Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:38
Шамиль Газизов: Будогосский скажет, что касание было, только вся страна спросит: "Это что такое?"
Шамиль Газизов: Будогосский скажет, что касание было, только вся страна спросит: "Это что такое?"
16:30
Виктор Гончаренко: хотели взять "Уфу" "малой кровью". Большое недовольство Витиньо, Головиным, Кучаевым (5)
Виктор Гончаренко: хотели взять "Уфу" "малой кровью". Большое недовольство Витиньо, Головиным, Кучаевым (5)
15:52
ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" (52)
ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" (52)
15:35
"Наполи" разгромил "Кальяри" (1)
"Наполи" разгромил "Кальяри" (1)
12:24
Владимир Маминов: "Тюмень" не создала стопроцентных моментов, но нагнетать обстановку удавалось (1)
Владимир Маминов: "Тюмень" не создала стопроцентных моментов, но нагнетать обстановку удавалось (1)
Вернблума увезли в больницу по завершении матча ЦСКА - "УФА"
Корреспондент Rusfootball.info, работающий на месте событий передаёт что армейского футболиста Понтус Вернблум сразу по завершении матча был отправлен в больницу. Находившиеся рядом свидетели сообщают о том, что на ноге у игрока было видно явное рассечение.
Отметим что примерно на 75-й минуте Понтус Вернблум получил травму в столкновении с Обликовым, и покидал поле на носилках.
Отметим что примерно на 75-й минуте Понтус Вернблум получил травму в столкновении с Обликовым, и покидал поле на носилках.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.