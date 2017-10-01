Вернблума увезли в больницу по завершении матча ЦСКА - "УФА"

Корреспондент Rusfootball.info, работающий на месте событий передаёт что армейского футболиста Понтус Вернблум сразу по завершении матча был отправлен в больницу. Находившиеся рядом свидетели сообщают о том, что на ноге у игрока было видно явное рассечение.Отметим что примерно на 75-й минуте Понтус Вернблум получил травму в столкновении с Обликовым, и покидал поле на носилках.