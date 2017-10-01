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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дмитрий Живоглядов: Вернблум наткнулся на шип и распорол себе ногу
Защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов после выездной ничьей в матче с ЦСКА прокомментировал эпизод с Вернблуном, а также результат матча:
- сейчас всем нужны очки, это видно по турнирной таблице. С 12-го по 7-е место разница всего в два-четыре очка. Мы понимали, что игра будет жёсткая и нам нельзя проигрывать единоборства, нужно играть, атаковать и прессинговать.
Не сказал бы, что у нас были какие-то стопроцентные моменты. Если что-то и было, то там Акинфеев играл хорошо.
- Был ли пенальти?
- Не знаю. Главное, что наш вратарь поймал. Он молодец. Игра прошла, мы забыли про этот момент, вот и всё. Во втором тайме вышли расслабленными? Нет, всё наоборот. Нам тренер сказал, чтобы продолжали в том же духе. Поэтому всё нормально было.
Эпизод с Вернблумом видел. Он наткнулся на шип и распорол себе ногу, - цитирует Живоглядова Rusfootball.info.
- сейчас всем нужны очки, это видно по турнирной таблице. С 12-го по 7-е место разница всего в два-четыре очка. Мы понимали, что игра будет жёсткая и нам нельзя проигрывать единоборства, нужно играть, атаковать и прессинговать.
Не сказал бы, что у нас были какие-то стопроцентные моменты. Если что-то и было, то там Акинфеев играл хорошо.
- Был ли пенальти?
- Не знаю. Главное, что наш вратарь поймал. Он молодец. Игра прошла, мы забыли про этот момент, вот и всё. Во втором тайме вышли расслабленными? Нет, всё наоборот. Нам тренер сказал, чтобы продолжали в том же духе. Поэтому всё нормально было.
Эпизод с Вернблумом видел. Он наткнулся на шип и распорол себе ногу, - цитирует Живоглядова Rusfootball.info.
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