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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Фёдор Чалов: считаю, что пенальти был
Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился впечатлениями от матча с "Уфой", передаёт корреспондент Rusfootball.info.
- Что произошло в моменте с пенальти?
- Головин бил по воротам, а я побежал на добивание.- Так получилось, что защитник оказался за спиной. Я пытался поставить ему корпус, но он начал отталкивать меня руками и поставил подножку. После этого я не смог нормально пробить по воротам.
- То есть пенальти был?
- Думаю, что да.
- Что Гончаренко говорил, когда выпускал вас на замену? Все-таки нападающие ЦСКА давно не могут забить.
- Да, обидно, что у же два матча в чемпионате не можем отлиться. Но когда он мня выпускал, то ничего особенного не сказал. Думаю, играет роль невезение.
- Ты не забиваешь в этом сезоне за клуб. Как себя чувствуешь?
- Я стараюсь на каждой тренировке и игре н все 100 процентов. Надеюсь, что голы придут.
- Что произошло в моменте с пенальти?
- Головин бил по воротам, а я побежал на добивание.- Так получилось, что защитник оказался за спиной. Я пытался поставить ему корпус, но он начал отталкивать меня руками и поставил подножку. После этого я не смог нормально пробить по воротам.
- То есть пенальти был?
- Думаю, что да.
- Что Гончаренко говорил, когда выпускал вас на замену? Все-таки нападающие ЦСКА давно не могут забить.
- Да, обидно, что у же два матча в чемпионате не можем отлиться. Но когда он мня выпускал, то ничего особенного не сказал. Думаю, играет роль невезение.
- Ты не забиваешь в этом сезоне за клуб. Как себя чувствуешь?
- Я стараюсь на каждой тренировке и игре н все 100 процентов. Надеюсь, что голы придут.
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