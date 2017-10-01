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Фёдор Чалов: считаю, что пенальти был

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился впечатлениями от матча с "Уфой", передаёт корреспондент Rusfootball.info.

- Что произошло в моменте с пенальти?

- Головин бил по воротам, а я побежал на добивание.- Так получилось, что защитник оказался за спиной. Я пытался поставить ему корпус, но он начал отталкивать меня руками и поставил подножку. После этого я не смог нормально пробить по воротам.

- То есть пенальти был?

- Думаю, что да.

- Что Гончаренко говорил, когда выпускал вас на замену? Все-таки нападающие ЦСКА давно не могут забить.

- Да, обидно, что у же два матча в чемпионате не можем отлиться. Но когда он мня выпускал, то ничего особенного не сказал. Думаю, играет роль невезение.

- Ты не забиваешь в этом сезоне за клуб. Как себя чувствуешь?

- Я стараюсь на каждой тренировке и игре н все 100 процентов. Надеюсь, что голы придут.
Теги: ЦСКА Уфа Чалов
Сегодня, 17:26
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№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
если бы по воротам осознанно и прицельно не бил, то может быть...
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 17:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
хоть бы раз ослы признались и сказали что судья ошибся,будут же усераться до последнего,лошади позорные
Регистрация: 6.04.2016
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