"Локомотив" разгромил "Динамо"

Чемпионат России



12 тур



"Локомотив" - "Динамо" 3:0



Голы: Фернандеш, 25, Эдер, 35, Алексей Миранчук, 58

Борьбы в дерби не получилось: команда Юрия Сёмина закрепилась на второй строчке и оставила динамовцев на предпоследней.Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Алексей Миранчук, Тарасов (Баринов, 86), Игорь Денисов, Антон Миранчук, Игнатьев (Ротенберг, 82), Фернандеш, Эдер, Лысов (Виталий Денисов, 46)Шунин, Козлов, Хольмен, Темников (Ташаев, 67), Терехов, Шуньич, Соснин, Соу (Зотов, 15), Тьям, Луценко, Бечирай (Обольский, 76)Игорь Денисов, 67