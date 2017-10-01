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"Локомотив" разгромил "Динамо"

Борьбы в дерби не получилось: команда Юрия Сёмина закрепилась на второй строчке и оставила динамовцев на предпоследней.

Чемпионат России

12 тур

"Локомотив" - "Динамо" 3:0

Голы: Фернандеш, 25, Эдер, 35, Алексей Миранчук, 58




"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Алексей Миранчук, Тарасов (Баринов, 86), Игорь Денисов, Антон Миранчук, Игнатьев (Ротенберг, 82), Фернандеш, Эдер, Лысов (Виталий Денисов, 46)

"Динамо": Шунин, Козлов, Хольмен, Темников (Ташаев, 67), Терехов, Шуньич, Соснин, Соу (Зотов, 15), Тьям, Луценко, Бечирай (Обольский, 76)

Предупреждения: Игорь Денисов, 67
Теги: Локомотив Динамо
Сегодня, 18:22
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№31 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 19:18) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: СуперШтангист
Ты в конце чемпионата напиши, а то мастеров козырять, после 10 туров мы много видели.

Да иди ты броди уже, баран.
Мастеров бакланить после 12 туров еще больше.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№30 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 19:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: SHIGA
Уверен локо в конце чемпионата будет пятым..

А Сраптак?

А цкг?


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№29 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 19:06) #
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online
Болеет за:
«Терек»
кочегар,
Ты в конце чемпионата напиши, а то мастеров козырять, после 10 туров мы много видели.
Регистрация: 7.05.2017
№28 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 19:04) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: SHIGA
Уверен локо в конце чемпионата будет пятым..

Цитата: СуперШтангист
SHIGA,
Говно не попадёт в пятёрку лучших

чЁ дырки болят? терпилыкуевы.


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№27 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:00) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SHIGA
Уверен локо в конце чемпионата будет пятым..

А Сраптак?


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№26 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:53) #
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online
Болеет за:
«Терек»
SHIGA,
Говно не попадёт в пятёрку лучших
Регистрация: 7.05.2017
№25 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:50) #
  • -8
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Болеет за:
«Спартак»
Уверен локо в конце чемпионата будет пятым..


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зенытик команда пида...ов!
Регистрация: 22.05.2015
№24 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 18:49) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: alexpyat
С победой! Игра смотрелась! Эдер сегодня уже смотрелся органично в атаке. Ну а Кверквелия просто выжигает все возле ворот.

Один вопрос - кто сказал Роттенбергу, что он футболист?)))

smileНаверное тот кто платит за то,чтобы выпускали игрока сборной Финляндии хоть на 5-10 минут.
Регистрация: 20.02.2013
№23 Написал: Бриг (Сегодня, 18:49) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Как Анна Каренина бросилась под поезд, так сегодня Локомотив переехал Динамо..Счет мог быть другим и игра, ежели бы не был травмирован Панченко у Динамо...
Регистрация: 21.11.2016
№22 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 18:47) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Lacan
Девки, забирайте в помощь Шпалычу Калитвинцева! smile rage rage

Девки нынче вы и получили в извращённой форме, повезло, что только три раза. А мусор оставьте себе до кучи.
Регистрация: 29.10.2010
№21 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 18:45) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Видимо Локо с Зенитом разыграют чемпионство,уже отрываются.Зенит сегодня выиграет это к гадалке не ходи.А мы вопреки скептикам подбираемся к тройке)))


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№20 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:44) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
Сраптак, Зенит и ЦСКА не смогли, а Локо смог...Палыч может...
Ubica не повесился еще?


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№19 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:35) #
  • +1
  •  (7)
online

Какое убожество! Что делает в команде Соснин ни отдать ни подать гол себе привез! Штатный подовальщик угловых до штрафной допнуть не может! Что они делают на тренеровках если на три метра пас в ноги дать не могут! Калитвинцев на выход! rage
Регистрация: 11.04.2016
№18 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 18:35) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Lacan
Девки,

самокритичен, дали между булок


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№17 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 18:31) #
  • +4
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Локомотив с победой с крупным счётом!
Разница в классе команд очевидна,и по исполнителям,
и особенно по организации игры.
Регистрация: 7.05.2010
№16 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:30) #
  • -8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: alexpyat


Один вопрос - кто сказал Роттенбергу, что он футболист?)))



Я ему сказал. Ну и? Дальше то что?
Или ты обычный дрезинский фанат на уровне "пукнул и в кусты"?
Регистрация: 7.05.2017
№15 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:29) #
  • -1
  •  (9)
online

Где Сапета, где этот любитель жаркОго?! Дрищет что-то долго.. laughing


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№14 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:29) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
И зачем выходили в РПФЛ?


--------------------
зенытик команда пида...ов!
Регистрация: 22.05.2015
№13 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 18:27) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Локо с победой! Ждём на Крестовском!
Регистрация: 24.04.2009
№12 Написал: Lacan (Сегодня, 18:26) #
  • -7
  •  (15)
Болеет за:
«Динамо» М
Девки, забирайте в помощь Шпалычу Калитвинцева! smile rage rage
Регистрация: 27.09.2011
№11 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 18:25) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
все московские клубы обыграли


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№10 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:24) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: alexpyat
С победой! Игра смотрелась! Эдер сегодня уже смотрелся органично в атаке. Ну а Кверквелия просто выжигает все возле ворот.

Один вопрос - кто сказал Роттенбергу, что он футболист?)))

Папа)))))))))))))))))))


--------------------
Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№9 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 18:24) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
С победой! Особо не напрягались, могли забить больше, как и Злину. На перерыв с позитивом.
Молодцы!
Регистрация: 29.10.2010
№8 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 18:24) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
всех наших с победой! даже легче чем предполагал. вроде бы позиционно поднаучились играть! с хорошим настроением идем на перерыв!
Регистрация: 9.11.2011
№7 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:24) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: QoshaK
Молодцы! С победой Локо!

Спасибо. Играли хорошо, Эдеру дай Бог забивать еще. Хороший матч.Фернандеш конечно очень полезен.
.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№6 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 18:24) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
"Локомотив" разгромил "Динамо"


И правильно сделал! Молодцы подвинули мусарню к пердиву.
А главное по игре.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:24) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Все по игре.Динамо гораздо только в автобус играть.Уверен забей им Цска или Зенит результат был бы похожий.Правильным путем идут.


--------------------
Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:24) #
  • -10
  •  (18)
online
Болеет за:
«Терек»
Динамо просто дало фору, ведь девочкам нужно уступать.
Регистрация: 7.05.2017
№3 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 18:24) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
С победой! Игра смотрелась! Эдер сегодня уже смотрелся органично в атаке. Ну а Кверквелия просто выжигает все возле ворот.

Один вопрос - кто сказал Роттенбергу, что он футболист?)))
Регистрация: 23.03.2016
№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 18:23) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Динамо уверенно идет в пердив


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
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