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Юрий Сёмин: получал удовольствие всю игру. Обычно наша победа сопровождается большой критикой

Юрий Сёмин: получал удовольствие всю игру. Обычно наша победа сопровождается большой критикойГлавный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после разгромной победы над «Динамо» в рамках 12-го тура чемпионата России (3:0) похвалил своих игроков за отличную игру на протяжении всего матча, передаёт корреспондент Rusfootball.info.

– Что скажете после такой прекрасной победы? – начал пресс-конференцию пресс-атташе «Локомотива» Андрей Бодров.

– Мы очень рады, что она прекрасная, ты первый раз так сказал. Обычно победа сопровождается большой критикой. Мне игра очень понравилась, весь матч получал удовольствие. Ребята играли правильно, много комбинировали, были в хорошем состоянии. Наших болельщиков поздравляю с хорошей игрой.

– Как сохранить победный настрой в паузе?

– Никуда от паузы не денешься. Хорошо, что наши игроки поехали в хорошем настроении в сборные. В паузе может подлечим Лысова, Фарфана. Время пройдет, оно играет нам на руку и по Чорлуке. С одной стороны, не хотелось бы, но с другой – время пришло сделать паузу.

– «Локомотив» обыграл все московские клубы, как вам это удаётся?

– «Локомотив» и в старые добрые времена был много раз чемпионом Москвы, хотя и не был чемпионом России во времена доминирования «Спартака».

– Что с Фарфаном?

– Фарфан получил повреждение икроножной мышцы в том матче. Если в сборной такие кудесники врачи, что поставят его на ноги, то это будет чудо. Понятно, что ему хочется сыграть с Аргентиной и Колумбией, приехать на чемпионат мира. Я пошёл навстречу. Он уехал домой сразу после предыдущей игры.

– Вы снова выпустили Ротенберга при счёте 3:0, всегда будете так делать?

– Мы его выпускали и до этого. У нас есть 20 игроков. Одни играет больше, другие меньше. Борис – один из 20-ти. Почему мы не спрашиваете, что мы выпустили Баринова за 10 минут? От тебя был вопрос, почему Баринова не выпускаете – вот выпустили. А Ротенберга выпустили, потому что Игнатьев уже в перерыве говорил о боли в пахе. Мы попросили его сыграть сколько сможет.

– Это «Локомотив» был так хорош или «Динамо» сыграло так слабо?

– «Локомотив» был очень хорош. Динамовцам самим оценивать свою игру. «Локомотив» был просто хорош.

– Будете ли Вы смотреть сегодня «Зенит»?

– Я все игры смотрю. И «Зенит» посмотрю.

– Что скажете болельщикам «Динамо»?

– Болельщикам «Динамо» тепрения. «динамо» провело прекрасные матчи с «Зенитом», «Спартаком», ЦСКА, очень хорошо играли в Туле. Так бывает. И вне футбольного поля есть нюансы, которые влияют на результат. Видимо, что-то не сложилось в данной ситуации у «Динамо». Оно не на своём месте.

– Не считаете, что Фернандеша зря не вызывают в сборную Португалии? Эдера же вызвали. И вызвали ли бы его вы, если бы были тренером сборной?

– Я не тренер португальской сборной. Это не мои рекомендации, он у меня не спрашивает. Фернандеш давно играет хорошо, он один из наших лидеров. Но это не моё решение. В сборную России взял бы его с удовольствием.
Теги: Семин Локомотив Динамо
Сегодня, 19:00
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№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 19:20) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Говно не критикуют, над ним смеются.
Регистрация: 7.05.2017
№1 Написал: Lacan (Сегодня, 19:09) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Шпалыч, никакого не хватит терпения- Динамо деградирует!!! А ведь Ловчев был прав- надо спасать всем миром Динамо!
Регистрация: 27.09.2011
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