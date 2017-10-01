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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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19:29
Юрий Калитвинцев: мне никто не говорил, что матчи с ЦСКА и «Локомотивом» станут решающими для меня (видео) (5)
Юрий Калитвинцев: мне никто не говорил, что матчи с ЦСКА и «Локомотивом» станут решающими для меня (видео) (5)
19:00
Юрий Сёмин: получал удовольствие всю игру. Обычно наша победа сопровождается большой критикой (видео) (2)
Юрий Сёмин: получал удовольствие всю игру. Обычно наша победа сопровождается большой критикой (видео) (2)
18:22
"Локомотив" разгромил "Динамо" (33)
"Локомотив" разгромил "Динамо" (33)
17:38
Шамиль Газизов: Будогосский скажет, что касание было, только вся страна спросит: "Это что такое?" (8)
Шамиль Газизов: Будогосский скажет, что касание было, только вся страна спросит: "Это что такое?" (8)
16:33
Сергей Семак о пенальти: если все игроки сильно возмущаются, почти всегда они правы (видео) (8)
Сергей Семак о пенальти: если все игроки сильно возмущаются, почти всегда они правы (видео) (8)
16:30
Виктор Гончаренко: хотели взять "Уфу" "малой кровью". Большое недовольство Витиньо, Головиным, Кучаевым (видео) (4)
Виктор Гончаренко: хотели взять "Уфу" "малой кровью". Большое недовольство Витиньо, Головиным, Кучаевым (видео) (4)
15:52
ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" (63)
ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" (63)
15:35
"Наполи" разгромил "Кальяри" (1)
"Наполи" разгромил "Кальяри" (1)
12:24
Владимир Маминов: "Тюмень" не создала стопроцентных моментов, но нагнетать обстановку удавалось (1)
Владимир Маминов: "Тюмень" не создала стопроцентных моментов, но нагнетать обстановку удавалось (1)
"Барселона" обыграла "Лас-Пальмас" на пустом "Камп Ноу" (фото)
Из-за беспорядков в Барселоне сине-гранатовые играли с "Лас-Пальмасом", который нашил на форму испанский флаг в поддержку единства Испании, без поддержки болельщиков.
"Барселона": тер Штеген, Альба, Пике, Маскерано, Видаль (Иньеста, 46 (Гомеш, 83)), Роберто, Бускетс, Паулиньо (Ракитич, 46), Денис Суарес, Луис Суарес, Месси
"Лас-Пальмас": Чичисола, Мичел, Чимо, Лемос, Эрнан (Гомес, 79), Аквилани, Виера, Эррера, Тана, Кальери, Таннан (Толедо, 80)
Предупреждения: Паулиньо, 34, Пике, 35, Суарес, 52, Альба, 53, Чимо, 60
Чемпионат Испании
7 тур
"Барселона" - "Лас-Пальмас" 3:0
Голы: Бускетс, 50, Месси, 71, 78
7 тур
"Барселона" - "Лас-Пальмас" 3:0
Голы: Бускетс, 50, Месси, 71, 78
"Барселона": тер Штеген, Альба, Пике, Маскерано, Видаль (Иньеста, 46 (Гомеш, 83)), Роберто, Бускетс, Паулиньо (Ракитич, 46), Денис Суарес, Луис Суарес, Месси
"Лас-Пальмас": Чичисола, Мичел, Чимо, Лемос, Эрнан (Гомес, 79), Аквилани, Виера, Эррера, Тана, Кальери, Таннан (Толедо, 80)
Предупреждения: Паулиньо, 34, Пике, 35, Суарес, 52, Альба, 53, Чимо, 60
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