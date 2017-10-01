Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Барселона" обыграла "Лас-Пальмас" на пустом "Камп Ноу" (фото)

Из-за беспорядков в Барселоне сине-гранатовые играли с "Лас-Пальмасом", который нашил на форму испанский флаг в поддержку единства Испании, без поддержки болельщиков.



Чемпионат Испании

7 тур

"Барселона" - "Лас-Пальмас" 3:0

Голы: Бускетс, 50, Месси, 71, 78


"Барселона": тер Штеген, Альба, Пике, Маскерано, Видаль (Иньеста, 46 (Гомеш, 83)), Роберто, Бускетс, Паулиньо (Ракитич, 46), Денис Суарес, Луис Суарес, Месси

"Лас-Пальмас": Чичисола, Мичел, Чимо, Лемос, Эрнан (Гомес, 79), Аквилани, Виера, Эррера, Тана, Кальери, Таннан (Толедо, 80)

Предупреждения: Паулиньо, 34, Пике, 35, Суарес, 52, Альба, 53, Чимо, 60
Сегодня, 19:10
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: Ганнибал Новосибирск (Сегодня, 20:41) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
интересно..если случится чудо, и каталония отделится, где будет играть барса?
Регистрация: 20.10.2008
№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 20:01) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
ваще пох что там у них.. своих проблем хватает
Регистрация: 27.08.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.