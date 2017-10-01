"Барселона" обыграла "Лас-Пальмас" на пустом "Камп Ноу" (фото)

Чемпионат Испании



7 тур



"Барселона" - "Лас-Пальмас" 3:0



Голы: Бускетс, 50, Месси, 71, 78

Из-за беспорядков в Барселоне сине-гранатовые играли с "Лас-Пальмасом", который нашил на форму испанский флаг в поддержку единства Испании, без поддержки болельщиков.: тер Штеген, Альба, Пике, Маскерано, Видаль (Иньеста, 46 (Гомеш, 83)), Роберто, Бускетс, Паулиньо (Ракитич, 46), Денис Суарес, Луис Суарес, МессиЧичисола, Мичел, Чимо, Лемос, Эрнан (Гомес, 79), Аквилани, Виера, Эррера, Тана, Кальери, Таннан (Толедо, 80)Паулиньо, 34, Пике, 35, Суарес, 52, Альба, 53, Чимо, 60