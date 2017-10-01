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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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19:29
Юрий Калитвинцев: мне никто не говорил, что матчи с ЦСКА и «Локомотивом» станут решающими для меня. Вопросы к руководству
Юрий Калитвинцев: мне никто не говорил, что матчи с ЦСКА и «Локомотивом» станут решающими для меня. Вопросы к руководству
19:00
Юрий Сёмин: получал удовольствие всю игру. Обычно наша победа сопровождается большой критикой (2)
Юрий Сёмин: получал удовольствие всю игру. Обычно наша победа сопровождается большой критикой (2)
18:22
"Локомотив" разгромил "Динамо" (31)
"Локомотив" разгромил "Динамо" (31)
17:38
Шамиль Газизов: Будогосский скажет, что касание было, только вся страна спросит: "Это что такое?" (6)
Шамиль Газизов: Будогосский скажет, что касание было, только вся страна спросит: "Это что такое?" (6)
16:33
Сергей Семак о пенальти: если все игроки сильно возмущаются, почти всегда они правы (видео) (8)
Сергей Семак о пенальти: если все игроки сильно возмущаются, почти всегда они правы (видео) (8)
16:30
Виктор Гончаренко: хотели взять "Уфу" "малой кровью". Большое недовольство Витиньо, Головиным, Кучаевым (видео) (5)
Виктор Гончаренко: хотели взять "Уфу" "малой кровью". Большое недовольство Витиньо, Головиным, Кучаевым (видео) (5)
15:52
ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" (61)
ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" (61)
15:35
"Наполи" разгромил "Кальяри" (1)
"Наполи" разгромил "Кальяри" (1)
12:24
Владимир Маминов: "Тюмень" не создала стопроцентных моментов, но нагнетать обстановку удавалось (1)
Владимир Маминов: "Тюмень" не создала стопроцентных моментов, но нагнетать обстановку удавалось (1)
"Локомотив" - "Динамо": фотоотчет встречи
Сегодня в Москве прошел очередной матч 12-го тура чемпионата России. "Локомотив" со счетом 3:0 обыграл "Динамо":
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