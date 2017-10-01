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Юрий Калитвинцев: мне никто не говорил, что матчи с ЦСКА и «Локомотивом» станут решающими для меня (видео)

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев на пресс-конференции после поражения от «Локомотива» (0:3) отметил игру соперника и не смог ответить на вопрос о своём будущем, передаёт корреспондент Rusfootball.info.



– В начале или мы проявили какую-то робость, или соперник заставил нас сесть вдесятером к своей штрафной. «Локомотив» –команда очень техничная. Мы давали им принимать мячи, проигрывать борьбу. Быстро пропустили 2 мяча. В перерыве ничего не оставалось, кроме как искать счастья у чужих ворот. Естественно, оголяли тылы. Могли пропустить не один мяч, могли забить. В борьбе мы не успевали, медленно перестраивались. Но в принципе не могу сказать, что была какая-то халатность без мяча. Но в каждом эпизоде мы немножко опаздывали и не справились.

– Травма Соу негативно повлияла на игру?

– Не скажу, что определило результат. Тем не менее, он системообразующий игрок. Наигрывали взаимосвязи, игрок выпал. Не смогли быстро перестроиться, но очень хорошо вышел Зотов, завязал игру, цеплялся, шёл в борьбу. Не знаю что с Соу, но человек не может на ногу наступить. Подозрение на мениск. Там был игровой эпизод

– Почему «Динамо» делало так мало забросов и навесов при наличии столбовых форвардов Бечирая и Луценко в стартовом составе?

– План на игру был выходить из обороны именно через средние и длинные передачи, но соперник заставлял нас торопиться и делать то, что было выгодно ему. Пытались вылезти через короткий пас. «Локомотив» очень активно шёл в отбор, нам надо было из этой кучи выйти на первую линию простора.

– Почему не играет Ибрагим Цаллагов?

– На сегодняшний день Козлов не собирается это место отдавать. Ибрагим готов выйти в любой момент, очень хорошо тренируется, у него ещё будет время, но есть конкуренция.

– Но ведь он может сыграть и в полузащите, где после травмы Соу место было вакантно?

– Он универсал, может сыграть и справа в полузащите, и опорного. Здорово иметь такого игрока, будем пробовать, смотреть.

– Очень, что в следующем матче «СКА-Хабаровск» будет играть от обороны. Уже есть план, как взламывать её?

– Можно только догадываться, как будет играть «СКА». У них тоже будет время на подготовку. Но у нас, естественно, не один план. В том сезоне мы играли «первым номером», в этом тоже. Знаем, над чем работать.

– Видно, за счёт чего «Динамо» пытается выходить из обороны в атаку, но такое впечатление, что одна ошибка из-за индивидуального мастерства игроков всё портит. Дело в этом или в чём-то ещё?

– Самое главное, вы заметили, что ребята стараются выполнить нашу установку. Это самое важное. Но не всегда получается.

– Была информация, что матчи с ЦСКА и «Локомотивом» станут для вас решающими. Вы остаётесь в «Динамо»?

– Я не могу отвечать. Я не так много читаю. Читаю экспертов, специалистов, информация никогда не бывает лишней, критика тоже. Мне об этом никто не говорил. Моя задача – готовить ребят к ближайшей игре. Все вопросы руководству. Руководство такой информации мне не сообщало.

– На 60-й минуте треть фанатского сектора «Динамо» покинула трибуны. Понимаете этих болельщиков?

– Наши болельщики всегда поддерживали нас до конца, но я могу их понять. Команда проигрывала, мы старались что-то поменять на поле, могли забить. Но это их право. Они платят деньги, ждут более качественной игры. Они у нас профессиональные болельщики, и было много случаев, когда можно было уходить. Они ушли, это для нас информация.
Теги: Калитвинцев Локомотив Динамо Rвидео
Сегодня, 19:29
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№5 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 20:23) #
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Тебе не говорили ...а зачем, думаю до матча с ЦСКА не доживёт...с ЦСКА будет готовить И.О. ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР...Москва....Чемодан...
Киев, вообще не понимаю приглашение этого....ТРЕНЕР...ИШКУ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№4 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:21) #
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online

Млять! Все у него хорошо всем он доволен а команда в полной заднице! Пора его убирать или он до конца сезона будет в эту дуду дудеть! rage
Регистрация: 11.04.2016
№3 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 20:19) #
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Тебе ни кто не говорил.....а зачем.....думаю на следующем матче будет и.о . главный тренер....Москва....чемодан..
.Киев....не понимаю вообще приглашение этого ТРЕНЕР...ИШКУ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: Николаич Московская обл (Сегодня, 19:58) #
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Болеет за:
«Динамо» М
в задницу тебя Юрий.... это полнейший пипец......уходи, пока не поздно...


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"советую не советую давать советы" цитата Новик FCDIN.COM
Регистрация: 12.03.2010
№1 Написал: Lacan (Сегодня, 19:51) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Уходи, Юра! Ничего здесь ты не в состоянии сделать, только станет ещё хуже! Ты не готов для тренерской работы в РПЛ!А Динамо надо спасать кризисному тренеру- иначе снова ФНЛ!

Уходи, Юра! Ничего здесь ты не в состоянии сделать, только станет ещё хуже! Ты не готов для тренерской работы в РПЛ!А Динамо надо спасать кризисному тренеру- иначе снова ФНЛ!
Регистрация: 27.09.2011
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