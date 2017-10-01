Юрий Калитвинцев: мне никто не говорил, что матчи с ЦСКА и «Локомотивом» станут решающими для меня (видео)

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев на пресс-конференции после поражения от «Локомотива» (0:3) отметил игру соперника и не смог ответить на вопрос о своём будущем, передаёт корреспондент– В начале или мы проявили какую-то робость, или соперник заставил нас сесть вдесятером к своей штрафной. «Локомотив» –команда очень техничная. Мы давали им принимать мячи, проигрывать борьбу. Быстро пропустили 2 мяча. В перерыве ничего не оставалось, кроме как искать счастья у чужих ворот. Естественно, оголяли тылы. Могли пропустить не один мяч, могли забить. В борьбе мы не успевали, медленно перестраивались. Но в принципе не могу сказать, что была какая-то халатность без мяча. Но в каждом эпизоде мы немножко опаздывали и не справились.– Не скажу, что определило результат. Тем не менее, он системообразующий игрок. Наигрывали взаимосвязи, игрок выпал. Не смогли быстро перестроиться, но очень хорошо вышел Зотов, завязал игру, цеплялся, шёл в борьбу. Не знаю что с Соу, но человек не может на ногу наступить. Подозрение на мениск. Там был игровой эпизод– План на игру был выходить из обороны именно через средние и длинные передачи, но соперник заставлял нас торопиться и делать то, что было выгодно ему. Пытались вылезти через короткий пас. «Локомотив» очень активно шёл в отбор, нам надо было из этой кучи выйти на первую линию простора.– На сегодняшний день Козлов не собирается это место отдавать. Ибрагим готов выйти в любой момент, очень хорошо тренируется, у него ещё будет время, но есть конкуренция.– Он универсал, может сыграть и справа в полузащите, и опорного. Здорово иметь такого игрока, будем пробовать, смотреть.– Можно только догадываться, как будет играть «СКА». У них тоже будет время на подготовку. Но у нас, естественно, не один план. В том сезоне мы играли «первым номером», в этом тоже. Знаем, над чем работать.– Самое главное, вы заметили, что ребята стараются выполнить нашу установку. Это самое важное. Но не всегда получается.– Я не могу отвечать. Я не так много читаю. Читаю экспертов, специалистов, информация никогда не бывает лишней, критика тоже. Мне об этом никто не говорил. Моя задача – готовить ребят к ближайшей игре. Все вопросы руководству. Руководство такой информации мне не сообщало.– Наши болельщики всегда поддерживали нас до конца, но я могу их понять. Команда проигрывала, мы старались что-то поменять на поле, могли забить. Но это их право. Они платят деньги, ждут более качественной игры. Они у нас профессиональные болельщики, и было много случаев, когда можно было уходить. Они ушли, это для нас информация.