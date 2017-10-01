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ЦСКА - "Уфа": фотоотчет матча

ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Уфой". Представляем Вашему вниманию фотоотчет встречи:































Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Уфа Фото
Сегодня, 19:48
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