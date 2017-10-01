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Мещеряков: "Локомотив" победил "Динамо" за счёт командного духа

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал победу "Локомотива" над "Динамо" в 12 туре чемпионата России по футболу со счётом 3:0:

- Думаю, что "Локомотив" победил "Динамо" за счет командного духа. Ребята бились на каждом участке поля, хотя в четверг был матч в Лиге Европы. Команда набрала ход, она получает удовольствие от игры и дарит это удовольствие болельщикам. Думаю, это самое главное".
Хотелось бы верить, что Фернандеш играет на 85 процентов своих возможностей. Думаю, что когда он наберет полноценную форму, то покажет еще более высокий класс игры".-отметил Мещеряков.

Источник: Rusfootball.info
Теги: Локомотив Мещеряков
Сегодня, 20:04
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(0)
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 20:50) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Терек»
Говно победило за счёт легионеров и сразу жопой вилять начали. Неудивительно, что стухи за такие команды болеют.
Регистрация: 7.05.2017
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 20:36) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Экзорцист
за счет Динамовского недуха

Да ну)?


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: Экзорцист Курск (Сегодня, 20:23) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
за счет Динамовского недуха
Регистрация: 24.05.2014
№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 20:19) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Хорошечно. ЮПС респект. Эдер разыгрывается. Но все равно игроки новые нужны. Хотя скоро Чорлука в обойму войдет, Михалик как всегда хорош и ждем Ари в конце ноября. Хватит ему уже скучать.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
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