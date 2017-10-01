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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Мещеряков: "Локомотив" победил "Динамо" за счёт командного духа
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал победу "Локомотива" над "Динамо" в 12 туре чемпионата России по футболу со счётом 3:0:
- Думаю, что "Локомотив" победил "Динамо" за счет командного духа. Ребята бились на каждом участке поля, хотя в четверг был матч в Лиге Европы. Команда набрала ход, она получает удовольствие от игры и дарит это удовольствие болельщикам. Думаю, это самое главное".
Хотелось бы верить, что Фернандеш играет на 85 процентов своих возможностей. Думаю, что когда он наберет полноценную форму, то покажет еще более высокий класс игры".-отметил Мещеряков.
Источник: Rusfootball.info
- Думаю, что "Локомотив" победил "Динамо" за счет командного духа. Ребята бились на каждом участке поля, хотя в четверг был матч в Лиге Европы. Команда набрала ход, она получает удовольствие от игры и дарит это удовольствие болельщикам. Думаю, это самое главное".
Хотелось бы верить, что Фернандеш играет на 85 процентов своих возможностей. Думаю, что когда он наберет полноценную форму, то покажет еще более высокий класс игры".-отметил Мещеряков.
Источник: Rusfootball.info
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