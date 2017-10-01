"Енисей" теряет очки и подпускает к себе "Крылья Советов". Обзор 16-го тура ФНЛ

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:29
Юрий Калитвинцев: мне никто не говорил, что матчи с ЦСКА и «Локомотивом» станут решающими для меня (видео) (5)
Юрий Калитвинцев: мне никто не говорил, что матчи с ЦСКА и «Локомотивом» станут решающими для меня (видео) (5)
19:00
Юрий Сёмин: получал удовольствие всю игру. Обычно наша победа сопровождается большой критикой (видео) (2)
Юрий Сёмин: получал удовольствие всю игру. Обычно наша победа сопровождается большой критикой (видео) (2)
18:22
"Локомотив" разгромил "Динамо" (33)
"Локомотив" разгромил "Динамо" (33)
17:38
Шамиль Газизов: Будогосский скажет, что касание было, только вся страна спросит: "Это что такое?" (8)
Шамиль Газизов: Будогосский скажет, что касание было, только вся страна спросит: "Это что такое?" (8)
16:33
Сергей Семак о пенальти: если все игроки сильно возмущаются, почти всегда они правы (видео) (8)
Сергей Семак о пенальти: если все игроки сильно возмущаются, почти всегда они правы (видео) (8)
16:30
Виктор Гончаренко: хотели взять "Уфу" "малой кровью". Большое недовольство Витиньо, Головиным, Кучаевым (видео) (4)
Виктор Гончаренко: хотели взять "Уфу" "малой кровью". Большое недовольство Витиньо, Головиным, Кучаевым (видео) (4)
15:52
ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" (63)
ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" (63)
15:35
"Наполи" разгромил "Кальяри" (1)
"Наполи" разгромил "Кальяри" (1)
12:24
Владимир Маминов: "Тюмень" не создала стопроцентных моментов, но нагнетать обстановку удавалось (1)
Владимир Маминов: "Тюмень" не создала стопроцентных моментов, но нагнетать обстановку удавалось (1)
"Енисей" теряет очки и подпускает к себе "Крылья Советов". Обзор 16-го тура ФНЛ
16-й тур лучшей лиги мира выдался не самым богатым на события, на подавляющую часть России уже надвигаются холода, вот и команды заморозили свою результативность. Однако, и в эти выходные в ФНЛ было на что посмотреть. Об этом - в обзоре Rusfootball.info
"Енисей" допустил осечку в Томске
Крейсерский ход команды Аленичева чуть замедлился в гостях у "Томи". Хотя красноярцы начали мощно, повели после гола Исаева и контролировали ход встречи. Отдельно стоит отметить уже ставшее практически совершенным взаимодействие всех игроков "Енисея", все-таки бывший главный тренер "Спартака" доказывает, что хотя бы в рамках ФНЛ он является отличным специалистом. Команда создала массу возможностей забить, но "Томь" героически отбивалась, а где-то не везло гостям. Старый футбольный принцип про "не забиваешь ты - забивают тебе" сработал в концовке матча, когда "Томь" отыгралась, счет сравнял Соболев. Так и потерял при хорошей игре "Енисей" два очка и подпустил к себе "Крылья Советов".
Гений Конюхов и гений Корниленко
То, что Евгений Конюхов является гением ФНЛ ни для кого уже не новость, но "Крылья Советов" во многом обязаны своему вратарю в том, что удалось переиграть дома "Зенит-2". Конюхов в начале матча сам же завалил Панюкова в штрафной площади, но затем исправился и удар того же Панюкова с точки взял. Воодушевленные "Крылья" полетели вперед, и в одной из атак неувядающий Сергей Корниленко забил прекрасный гол ударом ножницами. Этого мяча хватило команде Тихонова, которая спокойно после перерыва довела игру до минимальной победы.
Федотов передает привет Кецбая
Да уж, руководство "Оренбурга" допустило большую ошибку, поверив в Темури Кецбая, потому что Владимир Федотов с тем же составом (плюс Хасан Мамтов) постепенно вывел команду из глубин турнирной таблицы и уже спорит за зону стыковых матчей с питерским "Динамо" и "Тамбовом". Динамовцы провели неожиданно слабый матч, а гости этим воспользовались. Хотя победный гол "Оренбурга" вышел вообще диким - Попович забил прямым ударом с углового.
"Шинник" просыпается
Команда Побегалова как-то слишком буднично проиграла четыре матча подряд и, осознав, что этого вполне достаточно, решила победить. И не абы кого, а сам талалаевский "Тамбов", который не так силен на выезде как дома. Уныло протекавший матч должен был закончиться нулевой ничьей, но в самом конце игры подопечные Талалаева привезли себе гол, после серии ошибок на рандеву со Смирновым выскочил Низамутдинов и оформил победный мяч. "Шинник", кстати, не так далеко сейчас от зоны стыков - всего три очка. Но там плотность сейчас будь здоров в таблице.
"Спартак-2" разобрался с "Волгарем"
Обычно в Астрахани у всех команд возникают проблемы, но красно-белые сумели переломить ход встречи, пропустив в самом начале от Кабутова с пенальти. Счет сравнял Нимели, а после перерыва Бучневу пришлось вынимать мяч из сетки еще два раза. Сначала Руденко завершил образцовую атаку "Спартака-2", а затем Пантелеев роскошно пробил со штрафного. Дмитрий Гунько отметил после игры, что забить трижды "Волгарю" - дорогого стоит, чем еще раз подтвердил тезис о том, что астраханцы для всех является тяжелым и неудобным соперником. Но это уже второе поражение "Волгаря" подряд. Снова назад отступают подальше от Премьер-Лиги?
Мясорубка в подвале
Легко можно проследить расслоение в турнирной таблице - команды с 11 по 20 место рубятся за выживание и выровнялись еще больше, ведь "Кубань" обыграла "Авангард", впервые за долгое время не упустив преимущество, "Химки" неожиданно переиграли дома крепкую "Балтику" (речь не о "девятке"), "Ротор" с "Луч-Энергией" разошелся миром со счетом 1:1, "Тюмень" и "Сибирь" выдали унылейший матч (0:0, ну без них вообще нельзя, это же ФНЛ), а "Олимпиец" продолжает бороться за свою честь и свободу, обыграв "Факел" дома со счетом 2:1. Ох и жарко там будет, чьи головы полетят по итогам чемпионата - предсказать трудно. Кандидатов много.
Гол тура
Конечно же, гол Корниленко из "Крыльев Советов" в ворота "Зенита-2". Шикарный и сочный удар ножницами. Смотреть в HD-качестве онлайн бесплатно.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
"Енисей" допустил осечку в Томске
Крейсерский ход команды Аленичева чуть замедлился в гостях у "Томи". Хотя красноярцы начали мощно, повели после гола Исаева и контролировали ход встречи. Отдельно стоит отметить уже ставшее практически совершенным взаимодействие всех игроков "Енисея", все-таки бывший главный тренер "Спартака" доказывает, что хотя бы в рамках ФНЛ он является отличным специалистом. Команда создала массу возможностей забить, но "Томь" героически отбивалась, а где-то не везло гостям. Старый футбольный принцип про "не забиваешь ты - забивают тебе" сработал в концовке матча, когда "Томь" отыгралась, счет сравнял Соболев. Так и потерял при хорошей игре "Енисей" два очка и подпустил к себе "Крылья Советов".
Гений Конюхов и гений Корниленко
То, что Евгений Конюхов является гением ФНЛ ни для кого уже не новость, но "Крылья Советов" во многом обязаны своему вратарю в том, что удалось переиграть дома "Зенит-2". Конюхов в начале матча сам же завалил Панюкова в штрафной площади, но затем исправился и удар того же Панюкова с точки взял. Воодушевленные "Крылья" полетели вперед, и в одной из атак неувядающий Сергей Корниленко забил прекрасный гол ударом ножницами. Этого мяча хватило команде Тихонова, которая спокойно после перерыва довела игру до минимальной победы.
Федотов передает привет Кецбая
Да уж, руководство "Оренбурга" допустило большую ошибку, поверив в Темури Кецбая, потому что Владимир Федотов с тем же составом (плюс Хасан Мамтов) постепенно вывел команду из глубин турнирной таблицы и уже спорит за зону стыковых матчей с питерским "Динамо" и "Тамбовом". Динамовцы провели неожиданно слабый матч, а гости этим воспользовались. Хотя победный гол "Оренбурга" вышел вообще диким - Попович забил прямым ударом с углового.
"Шинник" просыпается
Команда Побегалова как-то слишком буднично проиграла четыре матча подряд и, осознав, что этого вполне достаточно, решила победить. И не абы кого, а сам талалаевский "Тамбов", который не так силен на выезде как дома. Уныло протекавший матч должен был закончиться нулевой ничьей, но в самом конце игры подопечные Талалаева привезли себе гол, после серии ошибок на рандеву со Смирновым выскочил Низамутдинов и оформил победный мяч. "Шинник", кстати, не так далеко сейчас от зоны стыков - всего три очка. Но там плотность сейчас будь здоров в таблице.
"Спартак-2" разобрался с "Волгарем"
Обычно в Астрахани у всех команд возникают проблемы, но красно-белые сумели переломить ход встречи, пропустив в самом начале от Кабутова с пенальти. Счет сравнял Нимели, а после перерыва Бучневу пришлось вынимать мяч из сетки еще два раза. Сначала Руденко завершил образцовую атаку "Спартака-2", а затем Пантелеев роскошно пробил со штрафного. Дмитрий Гунько отметил после игры, что забить трижды "Волгарю" - дорогого стоит, чем еще раз подтвердил тезис о том, что астраханцы для всех является тяжелым и неудобным соперником. Но это уже второе поражение "Волгаря" подряд. Снова назад отступают подальше от Премьер-Лиги?
Мясорубка в подвале
Легко можно проследить расслоение в турнирной таблице - команды с 11 по 20 место рубятся за выживание и выровнялись еще больше, ведь "Кубань" обыграла "Авангард", впервые за долгое время не упустив преимущество, "Химки" неожиданно переиграли дома крепкую "Балтику" (речь не о "девятке"), "Ротор" с "Луч-Энергией" разошелся миром со счетом 1:1, "Тюмень" и "Сибирь" выдали унылейший матч (0:0, ну без них вообще нельзя, это же ФНЛ), а "Олимпиец" продолжает бороться за свою честь и свободу, обыграв "Факел" дома со счетом 2:1. Ох и жарко там будет, чьи головы полетят по итогам чемпионата - предсказать трудно. Кандидатов много.
Гол тура
Конечно же, гол Корниленко из "Крыльев Советов" в ворота "Зенита-2". Шикарный и сочный удар ножницами. Смотреть в HD-качестве онлайн бесплатно.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.