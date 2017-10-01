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"Зенит" вырвал ничью в матче с "Анжи"

В Махачкале завершился матч 12-го тура чемпионата России, в котором местный "Анжи" сыграл вничью с "Зенитом" (2:2).

Чемпионат России

12 тур

"Анжи" - "Зенит" 2:2

Голы: Данченко, 22, Кацаев, 60 - Кокорин, 58, Брызгалов, 87 (авто.)
Теги: Зенит Анжи
Сегодня, 20:53
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№60 Написал: Hitman (Сегодня, 21:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ничья в пользу Палыча,жаль что зенит отскочил с помощью дурного рикошета,вообще никакой игры,тупые навесы на деревянного буратино и гол со стандарта,но все равно это потеря 2х очков,дальше календарь по веселее будет
Регистрация: 20.04.2017
№59 Написал: pasha Киров (Сегодня, 21:05) #
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online

Цитата: oukb8071988
чуть ниже, чем у моей собаки

Заглянул на твои прогнозы в комментариях..Твоя собака тебя гулять должна водить, а не наоборот....Зато про других соловьем....спартач хрен ли....


--------------------
И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№58 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 21:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: scorpion 69
щас свинарник визжать начнет от радости


Неадекваты визжали уже и на ветке матча. Не заметил? Там один особо одаренный про чемоданы и сюжет готов был об заклад даже биться.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№57 Написал: нетрал (Сегодня, 21:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ничья по такой игре нормальный результат...а если бы проиграли спартачи тут кипятком обоссались бы от счастья! да ? трухлявые?*
Регистрация: 26.04.2017
№56 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
хе...спасли очко smirk где-то повезло, где-то нет...
эх жаль Великий Ко не забил в падении через себя, классно бы было, да и заслужил он


Великий кокоша,когда он им стал?
Регистрация: 12.02.2013
№55 Написал: Гастэряну (Сегодня, 21:05) #
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Цитата: oukb8071988
вещавших о "позорной ничьей" Спартака

не, на чпок-арене с левым пенальти - это успех пищевика.
Регистрация: 25.02.2016
№54 Написал: ZeArt (Сегодня, 21:05) #
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Цитата: scorpion 69
Цитата: Mitrich
Не ожидал что так все трудно получится. Можно винить поле, но мне кажется по первому тайму был недонастрой. Во втором завелись по хорошему, забили, но быстрый ответ конечно напряг сильно.
Анжи при всей своей любви к актерскому мастерству все таки молодцы. Дали бой как могли и даже больше.
А вот кто дятел так это судья, чуть до драки не довел.

да нет,просто после Сосьедада слишком вымотались,хотя тут еще надо смотреть,но щас свинарник визжать начнет от радости

Так они уже пищат всю ветку засрали.
Регистрация: 15.07.2017
№53 Написал: Yurgen (Сегодня, 21:05) #
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Цитата: scorpion 69
Цитата: Mitrich
Не ожидал что так все трудно получится. Можно винить поле, но мне кажется по первому тайму был недонастрой. Во втором завелись по хорошему, забили, но быстрый ответ конечно напряг сильно.
Анжи при всей своей любви к актерскому мастерству все таки молодцы. Дали бой как могли и даже больше.
А вот кто дятел так это судья, чуть до драки не довел.

да нет,просто после Сосьедада слишком вымотались,хотя тут еще надо смотреть,но щас свинарник визжать начнет от радости

Не веди себя как болельщик Спартака, оправдываясь косвенными причинами.


--------------------
Будь смелым и господь смилуется над тобой
Регистрация: 21.09.2008
№52 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
хе...спасли очко smirk где-то повезло, где-то нет...
эх жаль Великий Ко не забил в падении через себя, классно бы было, да и заслужил он


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№51 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 21:04) #
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online

Цитата: Prokurator
чтобы овцеёбы русских драли

даун , смотрю у вас одни русские в команде
Регистрация: 29.03.2013
№50 Написал: ZeArt (Сегодня, 21:04) #
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online

Цитата: Батька
Зенит после фиеричной победы во второсортной чашке забыл что заносить надо))) и был куем по лицу несщадно выепан дагами !!!
Просто праздник сегодня ))) ура !!!

Ну от вас праздник почти в каждом туре. joy
Регистрация: 15.07.2017
№49 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 21:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Анжи сыграл в ничью со Спартаком у которого пол основы в лазарете,а потом подумал,если мы отняли очки у чемпионов,то почему бы нам не отнять очки у основного состава шампиньонов.Ну как вам бомжи игра вашей команды,не стыдно за такую игру и такой счёт?


Знаешь, не стыдно, - на фоне тяжелой игры в Европе и учитывая что много моментов создал Зенит у ворот Анжи и при таком ужасном поле. Зенит чуть устал, Анжи отскочил. И вообще, за свой командой следи
Регистрация: 24.10.2013
№48 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Забавно. Сколько было смеху то, когда мы от Анжи отскочили.
Что бомжы, хлебнули? relaxed


Ну так нас ещё можно понять,у нас столько травм,а эти .
Регистрация: 12.02.2013
№47 Написал: Mike_78 Сосновый Бор (Сегодня, 21:04) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: freddyk
Закономерно, Зенит на победу не наиграл. Анжи не заслужил.

Вот это в точку!
Регистрация: 2.07.2013
№46 Написал: ROCKER Санкт-Петербург (Сегодня, 21:03) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Стратег
Охренеть, Зенит еле увёз очко из Дагестана. Усталость, или недооценка аутсайдера?

Однозначно второе


--------------------
Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту: "Пожалуй, Вы правы!" (У. Черчилль)
Регистрация: 15.09.2012
№45 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 21:02) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Хороший тренер у Анжи смог настроить команду,такого бы в Динамо --- а Зениту повезло,очко выыырвали....


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№44 Написал: Батька (Сегодня, 21:02) #
  • -2
  •  (8)
online

Зенит после фиеричной победы во второсортной чашке забыл что заносить надо))) и был куем по лицу несщадно выепан дагами !!!
Просто праздник сегодня ))) ура !!!
Регистрация: 9.09.2016
№43 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 21:02) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Prokurator
Цитата: Aurum
Жаль не довыеба. ли зеню.

На аватарке написал "славянин", а сам топит, чтобы овцеёбы русских драли. Ты не славянин, а гoвно.

Почитай свои коммнты, говнюк, может что вспомнишь. Ваш чмошный проект уже всех зае..бал.
Регистрация: 3.12.2016
№42 Написал: Бриг (Сегодня, 21:02) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Очередной нежданчик.Зенит наступил на те же грабли что и Спартак...Обе команды вырвали ничью у Анжи...
Регистрация: 21.11.2016
№41 Написал: linesman Питер (Сегодня, 21:02) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Анжи сыграл в ничью со Спартаком у которого пол основы в лазарете,а потом подумал,если мы отняли очки у чемпионов,то почему бы нам не отнять очки у основного состава шампиньонов.Ну как вам бомжи игра вашей команды,не стыдно за такую игру и такой счёт?


За вас стыдно было,когда ливер смотрел! А так всё НОРМ! blush


--------------------
В ж.пу цитаты!
Регистрация: 7.07.2008
№40 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 21:02) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Потому как складывалась игра, не самый плохой результат. Лунев сегодня не выручил, а Дриусси не забил. Ну ничего, бывает. Едем дальше.


--------------------
За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012
№39 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 21:02) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Mitrich
Не ожидал что так все трудно получится. Можно винить поле, но мне кажется по первому тайму был недонастрой. Во втором завелись по хорошему, забили, но быстрый ответ конечно напряг сильно.
Анжи при всей своей любви к актерскому мастерству все таки молодцы. Дали бой как могли и даже больше.
А вот кто дятел так это судья, чуть до драки не довел.

да нет,просто после Сосьедада слишком вымотались,хотя тут еще надо смотреть,но щас свинарник визжать начнет от радости
Регистрация: 3.02.2011
№38 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 21:01) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Охренеть, Зенит еле увёз очко из Дагестана. Усталость, или недооценка аутсайдера?
Регистрация: 29.10.2010
№37 Написал: spiri UdSSR (Сегодня, 21:01) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
очевидно-не настроились на игру..что делал Дзюба?большой вопрос.. flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№36 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:01) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Mike_78
Цитата: Skyline
Самый бездарный матч сезона. много пижонства и вольяжности.
оборона провалила матч.
качество поля дерьмо.
качество трансляции дерьмо в квадрате.
судья дерьмо в кубе. нити игры потерял вообще.

Вот судья тут точно не причем! Вы видете Дзюбу? Нет! И я нет, а он есть....

судья тут причем. анжа весь матч нашим игрокам по ногам лупила умышленно. судья просто наколял обстановку котоаря чуть в драку не вылилась. внимательнее смотрите


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№35 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:01) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Анжи сыграл в ничью со Спартаком у которого пол основы в лазарете,а потом подумал,если мы отняли очки у чемпионов,то почему бы нам не отнять очки у основного состава шампиньонов.Ну как вам бомжи игра вашей команды,не стыдно за такую игру и такой счёт?
Регистрация: 12.02.2013
№34 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 21:00) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Анжа билась. Но бездарно так пропускать нельзя!
Зенит очевидно классом выше, но Анжа бойцы сегодня.
Регистрация: 28.01.2016
№33 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 21:00) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не ожидал что так все трудно получится. Можно винить поле, но мне кажется по первому тайму был недонастрой. Во втором завелись по хорошему, забили, но быстрый ответ конечно напряг сильно.
Анжи при всей своей любви к актерскому мастерству все таки молодцы. Дали бой как могли и даже больше.
А вот кто дятел так это судья, чуть до драки не довел.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№32 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 21:00) #
  • -3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Давно и прочно убежден, что уровень понимания футбола на руфу некоторыми пользователями-лопухами
Цитата: soloz
0-1

Цитата: vermis_64
Мы победим!

Цитата: tfu
Вперед Зенит

Цитата: zuluz
0-3

Цитата: ROCKER
0:4

Цитата: utekay
дубль Кокорина

Цитата: Blessing
победа, и хотелось бы покрупней

чуть ниже, чем у моей собаки
но хотелось бы послушать АНАЛитегов, вещавших о "позорной ничьей" Спартака , всю неделю подтрунивавших, а теперь
севших в лужу smile
Регистрация: 24.11.2008
№31 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:00) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Анжи молодцы...мы играли вдесятером, Дзюба смотрел футбол... вместе с Мамманой...безобразная игра...Ерохин это п...ц.....
Регистрация: 15.12.2013
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