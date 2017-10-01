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Гроза авторитетов? Команда Скрипченко вслед за ничьей со "Спартаком" отбирает очки у "Зенита"
"Анжи" дважды вел в счете в игре против "Зенита", но не смог удержать победу. Впрочем, вторую неделю подряд подопечным Скрипченко удается отобрать очки у топ-клуба. Rusfootball.info рассказывает о том, как последняя команда Премьер-Лиги приостановила лидера.
Чемпионат России
12 тур
"Анжи" – "Зенит" 2:2
"Анжи": Будаков, Брызгалов, Полуяхтов, Тетрашвили, Самарджич (Кацаев, 46'), Фибель, Данченко (Хубулов, 84'), Бакаев, Прудников (Дибиргаджиев, 72'), Яковлев, Маркелов
"Зенит": Лунёв, Иванович, Кришито, Мевля (Дриусси, 80'), Маммана, Краневиттер (Кузяев, 52'), Паредес, Ерохин, Полоз (Ригони, 62'), Дзюба, Кокoрин
Предупреждения: Фибель, 13', Маркелов, 23', Данченко, 81' - Краневиттер, 36', Ригони, 90+2', Паредес, 90+3'
12-й тур нынешнего сезона предстояло завершить командам, максимально удаленным друг от друга в турнирной таблице. "Зенит" и "Анжи" перед очной встречей расположились соответственно на первом и на последнем местах. Причем, лидер забивал больше всех, а аутсайдер пропускал больше всех. Эти обстоятельства, безусловно, не позволяли говорить о бешеной интриге, но они же становились бы провоцирующими сенсацию в случае успеха "махачкалинцев".
После ничьи в матче со "Спартаком" Скрипченко решил произвести всего лишь одно изменение в стартовом составе - вместо Кацаева сегодня был выпущен Брызгалов. При этом появление еще одного игрока обороны не привело к перемене схемы. Вадим Викторович остался верен расстановке 4-2-3-1, Брызгалов занял позицию правого защитника, а действовавший на ней неделю назад Яковлев был передвинут ближе к атаке.
Манчини провел чуть более заметную ротацию, но оно и понятно - три дня назад "Зенит" играл с "Реал Сосьедадом". Ерохин, Полоз и Дзюба, выходившие в Лиге Европы на замену, сегодня оказались на поле с первых минут. Впрочем, это тоже было вполне читаемо. В Премьер-Лиге итальянский тренер вынужден подчиняться лимиту на легионеров, а потому Дриусси и Ригони места в основе не нашлось. Хотя, возможно, Манчини стоило сделать ставку именно на этих аргентинцев.
По крайней мере, именно такое ощущение начало складываться с самого начала встречи. Питерский клуб сразу же завладел мячом и попытался задавить аутсайдера, но не тут-то было. "Махачкалинцы" действовали с большой самоотдачей и высокой дисциплинированностью. Из дебюта встречи "Зенит" может занести в свой актив только удар Кришито со штрафного, который был отбит Будаковым. Забегу чуть вперед и скажу, что эта попытка осталась единственной точной в первом тайме в исполнении гостей. Показательный момент.
"Анжи" не потребовалось много времени, чтобы подстроиться под предложенный стиль игры. Под громогласные подсказывания своего наставника хозяева стали пытаться накрыть соперника и провести дерзкие контратаки. Несколько раз у них это получилось не очень результативно, но на 18-й минуте цель все-таки была достигнута. Полуяхтов при помощи Яковлева здорово прошел по левому флангу, оставив не у дел Паредеса и Мамману, и классно откатил мяч на Данченко, который открыл счет в матче.
Важно отметить, что Полуяхтов стал героем не только этого эпизода. В дальнейшем Владимир очень хорошо отрабатывал в обороне, бросаясь в полные решимости подкаты и останавливая жаждущих гола "зенитовцев". Впрочем, и другие игроки "Анжи" были хороши. "Зенит" до перерыва, по сути, не смог создать ничего путного у владений Будакова. Самый острый момент случился на исходе получаса игры, когда Паредес со штрафного пробил в перекладину.
Казалось бы, в перерыве замен стоит ждать именно от Манчини, но свое слово решил сказать Скрипченко. Вадим Викторович убрал с поля Самарджича, передвинул Брызгалова в центр обороны, опустил Яковлева на правый край защиты и выпустил в центр поля ближе к линии нападения Кацаева. Результаты данных перестановок дали о себе знать не сразу. Сначала "Зенит" снова переключил все внимание на себя. На этот раз с положительной для себя стороны.
Гости активно начали вторую половину встречи, создали несколько хороших моментов и вполне заслуженно сравняли счет. Голевая атака состоялась после подачи Паредеса с углового. Мяч прилетел на линию вратарской, где королем воздуха оказался не Будаков и не защитники "Анжи", а Александр Кокорин. Лучший бомбардир чемпионата России вновь не ушел с поля без гола. Но радость болельщиков "Зенита" была не долгой - спустя две минуты после этого сказались те самые манипуляции Скрипченко.
Яковлев, как и положено правому защитнику, ввел мяч из аута на Брызгалова, который мощным ударом в касание перевел игру на половину поля соперника. Там Маркелов выиграл верховую борьбу у Мамманы и отправил Кацаева на свидание с Луневым. Адлан вроде бы неуклюже обработал передачу, но это только помогло ему смутить вратаря и послать мяч в сетку под ним. "Анжи" очень быстро вернул преимущество в счете и вновь самоотверженно стал его защищать.
При этом едва ли не сразу же хозяева могли забить третий мяч. Отличный момент был у Фибеля, но Тома самую малость не попал в створ из выгоднейшей позиции. "Зенит" начал достойно отвечать на эти выпады только минуты с 75-й. Именно тогда вышедший на замену Ригони был близок к голу, но все тот же Фибель успел заблокировать его удар. Следом за ним свой момент нашел Кокорин. Александр пробил через себя, но угодил точно в Будакова. После этих неудачных попыток Манчини решил пойти ва-банк и выпустил на поле вместо Мевли Дриусси.
Не сказать, что именно эта замена предрешила исход игры, но в том числе из-за увеличившегося количества игроков в чужой штрафной на подходе к ней совершенно один оказался Паредес. Именно к нему после одной из подач отскочил мяч, и именно он мощным ударом с рикошетом от Брызгалова отправил его в сетку ворот Будакова. Второй раз сравняв счет в сегодняшней встрече, "Зенит", с одной стороны, мог быть довольным, но, с точки зрения чемпионской гонки, должен был претендовать на победу. И гости бы добились ее, если бы Дриусси за три минуты до конца основного времени смог пробить вратаря "Анжи". Но аргентинец этого не сделал, позволив состояться боевой ничье.
Вслед за "Спартаком" подопечные Скрипченко отбирают очки у "Зенита". Да, они не уходят с последнего места в турнирной таблице, но теперь мы можем считать их грозой авторитетов. "Махачкалинцы" с таким подходом неизбежно покинут зону вылета, но для этого, конечно, им нужно еще наращивать обороты. Команда Манчини была близка к своему первому поражению в сезоне, но все-таки спасла ничью. На небольшой перерыв она уходит лидером, но ее отрыв от второго места сократился до двух очков.
Фото: Официальный сайт ФК "Анжи"
Иван Долинин, Rusfootball.info
Чемпионат России
12 тур
"Анжи" – "Зенит" 2:2
Голы: Данченко, 20', Кацаев, 59' - Кокорин, 57', Паредес, 85'
"Анжи": Будаков, Брызгалов, Полуяхтов, Тетрашвили, Самарджич (Кацаев, 46'), Фибель, Данченко (Хубулов, 84'), Бакаев, Прудников (Дибиргаджиев, 72'), Яковлев, Маркелов
"Зенит": Лунёв, Иванович, Кришито, Мевля (Дриусси, 80'), Маммана, Краневиттер (Кузяев, 52'), Паредес, Ерохин, Полоз (Ригони, 62'), Дзюба, Кокoрин
Предупреждения: Фибель, 13', Маркелов, 23', Данченко, 81' - Краневиттер, 36', Ригони, 90+2', Паредес, 90+3'
12-й тур нынешнего сезона предстояло завершить командам, максимально удаленным друг от друга в турнирной таблице. "Зенит" и "Анжи" перед очной встречей расположились соответственно на первом и на последнем местах. Причем, лидер забивал больше всех, а аутсайдер пропускал больше всех. Эти обстоятельства, безусловно, не позволяли говорить о бешеной интриге, но они же становились бы провоцирующими сенсацию в случае успеха "махачкалинцев".
После ничьи в матче со "Спартаком" Скрипченко решил произвести всего лишь одно изменение в стартовом составе - вместо Кацаева сегодня был выпущен Брызгалов. При этом появление еще одного игрока обороны не привело к перемене схемы. Вадим Викторович остался верен расстановке 4-2-3-1, Брызгалов занял позицию правого защитника, а действовавший на ней неделю назад Яковлев был передвинут ближе к атаке.
Манчини провел чуть более заметную ротацию, но оно и понятно - три дня назад "Зенит" играл с "Реал Сосьедадом". Ерохин, Полоз и Дзюба, выходившие в Лиге Европы на замену, сегодня оказались на поле с первых минут. Впрочем, это тоже было вполне читаемо. В Премьер-Лиге итальянский тренер вынужден подчиняться лимиту на легионеров, а потому Дриусси и Ригони места в основе не нашлось. Хотя, возможно, Манчини стоило сделать ставку именно на этих аргентинцев.
По крайней мере, именно такое ощущение начало складываться с самого начала встречи. Питерский клуб сразу же завладел мячом и попытался задавить аутсайдера, но не тут-то было. "Махачкалинцы" действовали с большой самоотдачей и высокой дисциплинированностью. Из дебюта встречи "Зенит" может занести в свой актив только удар Кришито со штрафного, который был отбит Будаковым. Забегу чуть вперед и скажу, что эта попытка осталась единственной точной в первом тайме в исполнении гостей. Показательный момент.
"Анжи" не потребовалось много времени, чтобы подстроиться под предложенный стиль игры. Под громогласные подсказывания своего наставника хозяева стали пытаться накрыть соперника и провести дерзкие контратаки. Несколько раз у них это получилось не очень результативно, но на 18-й минуте цель все-таки была достигнута. Полуяхтов при помощи Яковлева здорово прошел по левому флангу, оставив не у дел Паредеса и Мамману, и классно откатил мяч на Данченко, который открыл счет в матче.
Важно отметить, что Полуяхтов стал героем не только этого эпизода. В дальнейшем Владимир очень хорошо отрабатывал в обороне, бросаясь в полные решимости подкаты и останавливая жаждущих гола "зенитовцев". Впрочем, и другие игроки "Анжи" были хороши. "Зенит" до перерыва, по сути, не смог создать ничего путного у владений Будакова. Самый острый момент случился на исходе получаса игры, когда Паредес со штрафного пробил в перекладину.
Казалось бы, в перерыве замен стоит ждать именно от Манчини, но свое слово решил сказать Скрипченко. Вадим Викторович убрал с поля Самарджича, передвинул Брызгалова в центр обороны, опустил Яковлева на правый край защиты и выпустил в центр поля ближе к линии нападения Кацаева. Результаты данных перестановок дали о себе знать не сразу. Сначала "Зенит" снова переключил все внимание на себя. На этот раз с положительной для себя стороны.
Гости активно начали вторую половину встречи, создали несколько хороших моментов и вполне заслуженно сравняли счет. Голевая атака состоялась после подачи Паредеса с углового. Мяч прилетел на линию вратарской, где королем воздуха оказался не Будаков и не защитники "Анжи", а Александр Кокорин. Лучший бомбардир чемпионата России вновь не ушел с поля без гола. Но радость болельщиков "Зенита" была не долгой - спустя две минуты после этого сказались те самые манипуляции Скрипченко.
Яковлев, как и положено правому защитнику, ввел мяч из аута на Брызгалова, который мощным ударом в касание перевел игру на половину поля соперника. Там Маркелов выиграл верховую борьбу у Мамманы и отправил Кацаева на свидание с Луневым. Адлан вроде бы неуклюже обработал передачу, но это только помогло ему смутить вратаря и послать мяч в сетку под ним. "Анжи" очень быстро вернул преимущество в счете и вновь самоотверженно стал его защищать.
При этом едва ли не сразу же хозяева могли забить третий мяч. Отличный момент был у Фибеля, но Тома самую малость не попал в створ из выгоднейшей позиции. "Зенит" начал достойно отвечать на эти выпады только минуты с 75-й. Именно тогда вышедший на замену Ригони был близок к голу, но все тот же Фибель успел заблокировать его удар. Следом за ним свой момент нашел Кокорин. Александр пробил через себя, но угодил точно в Будакова. После этих неудачных попыток Манчини решил пойти ва-банк и выпустил на поле вместо Мевли Дриусси.
Не сказать, что именно эта замена предрешила исход игры, но в том числе из-за увеличившегося количества игроков в чужой штрафной на подходе к ней совершенно один оказался Паредес. Именно к нему после одной из подач отскочил мяч, и именно он мощным ударом с рикошетом от Брызгалова отправил его в сетку ворот Будакова. Второй раз сравняв счет в сегодняшней встрече, "Зенит", с одной стороны, мог быть довольным, но, с точки зрения чемпионской гонки, должен был претендовать на победу. И гости бы добились ее, если бы Дриусси за три минуты до конца основного времени смог пробить вратаря "Анжи". Но аргентинец этого не сделал, позволив состояться боевой ничье.
Вслед за "Спартаком" подопечные Скрипченко отбирают очки у "Зенита". Да, они не уходят с последнего места в турнирной таблице, но теперь мы можем считать их грозой авторитетов. "Махачкалинцы" с таким подходом неизбежно покинут зону вылета, но для этого, конечно, им нужно еще наращивать обороты. Команда Манчини была близка к своему первому поражению в сезоне, но все-таки спасла ничью. На небольшой перерыв она уходит лидером, но ее отрыв от второго места сократился до двух очков.
Фото: Официальный сайт ФК "Анжи"
Иван Долинин, Rusfootball.info
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