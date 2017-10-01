Роберто Манчини: я бы не сказал, что мы недооценили "Анжи"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал ничью с "Анжи" в матче 12-го тура чемпионата России (2:2).- Это был очень тяжёлый, жёсткий матч. Мы допустили несколько ошибок. Возможно, потому что были немного уставшими после игры в четверг. Но всё хорошо.- Это вы так говорите, я бы так не сказал, - заявил Манчини в эфире канала "Наш Футбол".