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Роберто Манчини: я бы не сказал, что мы недооценили "Анжи"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал ничью с "Анжи" в матче 12-го тура чемпионата России (2:2).

- Это был очень тяжёлый, жёсткий матч. Мы допустили несколько ошибок. Возможно, потому что были немного уставшими после игры в четверг. Но всё хорошо.

- Можно ли говорить о недооценке соперника, особенно в 1-м тайме?

- Это вы так говорите, я бы так не сказал, - заявил Манчини в эфире канала "Наш Футбол".
Теги: Манчини Зенит Анжи
Сегодня, 21:11
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12
(2)
№12 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:36) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Barmaley
Цитата: HardWar
А еще Дриусси, в конце то концов должен с двух метров попадать не во вратаря а в ворота.

Он что пенальти бил? Как мяч от кочки отскочил , так он и пробил. На таком огороде все дело случая. Кому больше повезло, тот и выигрывает.

В других-то матчах он постоянно забивает))))
Или там тоже что-то мешает? Может яйца?


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№11 Написал: Barmaley (Сегодня, 22:12) #
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online

Цитата: HardWar
А еще Дриусси, в конце то концов должен с двух метров попадать не во вратаря а в ворота.

Он что пенальти бил? Как мяч от кочки отскочил , так он и пробил. На таком огороде все дело случая. Кому больше повезло, тот и выигрывает.
Регистрация: 17.04.2017
№10 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 22:08) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: Amirovich
ау ! Люби Зенит больше побед !


а если не получается, люби хоккейный СКА !

Не обсуждается.


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:51) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Amirovich
ау ! Люби Зенит больше побед !


а если не получается, люби хоккейный СКА !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№8 Написал: Amirovich (Сегодня, 21:49) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
ау ! Люби Зенит больше побед !
Регистрация: 28.02.2015
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:46) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
- Можно ли говорить о недооценке соперника, особенно в 1-м тайме?

- Это вы так говорите, я бы так не сказал, - заявил Манчини
чё уж там, Роберто...недооценили, факт!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:43) #
  • +1
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online

Цитата: Asstor
Манчини и Зениту неплохой урок, играли в основном вальяжно.

Усталость накопилась. играть больше 2 месяцев в режиме 2 матча в неделю непросто. Бывают и спады.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№5 Написал: teacher (Сегодня, 21:43) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот каждый раз, Зенит норовит слить последнему месту!!! В прошлые сезоны тоже последний ноль в таблице закрывали с пред и последними командами. Последний ноль нужно беречь,как зеницу ока!!!
Регистрация: 10.01.2017
№4 Написал: interested (Сегодня, 21:41) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Скрипченко побил .Манчини - последняя команда первую - и это говорит о слабости Манчини. frowning
Регистрация: 18.10.2013
№3 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 21:28) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
А еще Дриусси, в конце то концов должен с двух метров попадать не во вратаря а в ворота.


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011
№2 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 21:27) #
  • +2
  •  (10)

Манчини и Зениту неплохой урок, играли в основном вальяжно. Лучший - Кокорин. Худшие -Дзюба,Ерохин,Арбитр и безобразное "футбольное" поле.
Регистрация: 24.10.2012
№1 Написал: spiri UdSSR (Сегодня, 21:14) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
хороший урок..
надеюсь,пойдет впрок! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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