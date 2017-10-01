"Милан" потерпел домашнее поражение от "Ромы"

Чемпионат Италии



7 тур



"Милан" - "Рома" 0:2



Голы: Джеко, 72, Флоренци, 77

Солидная закупочная кампания "Милана" пока не даёт результата: команда Винченцо Монтеллы потерпела второе поражение подряд в Серии А. Теперь у "Милана" 12 очков за 7 матчей, а у "Ромы" - 15 в 6 встречах. К слову, Карло Анчелотти недавно остался без работы после увольнения из "Баварии".Доннарумма, Родригес, Романьоли, Бонуччи, Мусаккио, Кесси, Чалханоглу, Билья, Борини (Бонавентура, 84), Калинич (Кутроне, 79), СилваБекер, Перес, Коларов, Манолас (Жуан, 86), Фасио, Де Росси, Найнгголан, Стротман (Пеллегрини, 50), Флоренци, Джеко, Эль-Шаарави (Жерсон, 78)Чалханоглу, 34, Джеко, 51, Билья, 63Удаления: Чалханоглу, 80