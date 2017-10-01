Опрос:

Новости партнеров

"Милан" потерпел домашнее поражение от "Ромы"

Солидная закупочная кампания "Милана" пока не даёт результата: команда Винченцо Монтеллы потерпела второе поражение подряд в Серии А. Теперь у "Милана" 12 очков за 7 матчей, а у "Ромы" - 15 в 6 встречах. К слову, Карло Анчелотти недавно остался без работы после увольнения из "Баварии".

Чемпионат Италии

7 тур

"Милан" - "Рома" 0:2

Голы: Джеко, 72, Флоренци, 77


"Милан": Доннарумма, Родригес, Романьоли, Бонуччи, Мусаккио, Кесси, Чалханоглу, Билья, Борини (Бонавентура, 84), Калинич (Кутроне, 79), Силва

"Рома": Бекер, Перес, Коларов, Манолас (Жуан, 86), Фасио, Де Росси, Найнгголан, Стротман (Пеллегрини, 50), Флоренци, Джеко, Эль-Шаарави (Жерсон, 78)

Предупреждения: Чалханоглу, 34, Джеко, 51, Билья, 63

Удаления: Чалханоглу, 80
Теги: Милан Рома
Сегодня, 21:30
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.