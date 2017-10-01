Киевское "Динамо" не смогло одолеть "Зарю", ведя 3:0. В матче забито 8 мячей и показано 9 карточек

Чемпионат Украины



11 тур



"Заря" - "Динамо" К 4:4



Голы: Харатин, 56 (пен.), Фрейтас, 75, Силас, 80, Опанасенко, 87 - Мбокани, 14, Буяльский, 33, Мораес, 45+1, Гармаш, 82,

Бронзовый и серебряный призёры прошлого чемпионата Украины выдали совершенно огненный матч в Запорожье. Таким образом, отставание киевлян от лидирующего "Шахтёра" достигло 4 очков при матче в запасе.: Лунин, Сухоцкий, Сваток, Гордиенко (Бабенко, 90+2), Опанасенко, Харатин, Караваев, Гречишкин, Громов (Лунёв, 90+2), Силас, Фрейтас: Коваль, Вида, Хачериди, Кадар, Кендзёра, Цыганков (Морозюк, 81), Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Мораес (Беседин, 84), Мбокани: Сухоцкий, 31, Гордиенко, 48, Вида, 55, Хачериди, 71, Фрейтас, 72, Цыганков, 79, Гармаш, 83, Гречишкин, 90+1, Мбокани, 90+2