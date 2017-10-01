"Ювентус" впервые в сезоне потерял очки, судья дважды использовал видеоповтор

Чемпионат Италии



7 тур



"Аталанта" - "Ювентус" 2:2



Голы: Бернардески, 21, Игуаин, 24, Кальдара, 31, Кристанте, 67



Незабитый пенальти: Дибала, 86 (вратарь)

Сенсация прошлого чемпионата Италии "Аталанта" стала первой командой, которой удалось остановить "Ювентус" в текущем розыгрыше Серии А.При этом главный арбитр Антонио Домато дважды использовал видеоповтор: при счёте 1:2 он отменил гол "Ювентуса" из-за предшествовавшего ему фола Лихштайнера в центре поля, а при равном счёте в концовке ошибочно назначил пенальти в ворота "Аталанты" за игру рукой, но после просмотра своё решение не отменил. Голкипер команды из Бергамо Этерит Бериша спас "Аталанту" от поражения после удара Дибалы.Таким образом, "Ювентус" впервые в сезоне не выиграл и на 2 очка отстал от единолично возглавившего таблицу "Наполи". У неаполитанцев 7 побед в 7 матчах, причём во всех команда Сарри забила 3 мяча и более.: Бериша, Паломино, Кальдара, Мазиелло, Хатебур, Спинаццола, Кристанте (Рон, 88), Фройлер, Куртич (Петанья, 56), Гомес, Корнелиус (Иличич, 32): Буффон, Лихтштайнер (Барцальи, 66), Бенатиа, Кьеллини, Асамоа, Матюиди, Бентанкур, Бернардески (Куадрадо, 69), Игуаин, Дибала, Манджукич (Коста, 78): Лихтштайнер, 58, Гомес, 64, Паломино, 80, Петанья, 82