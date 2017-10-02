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Трое футболистов "Зенита" вызваны в сборную Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли огласил состав команды на матчи квалификационного раунда ЧМ-2018 против Перу (6 октября) и Эквадора (11 октября).

В список вошли защитник "Зенита" Эмануэль Маммана и полузащитники Леандро Паредес и Эмилиано Ригони, передает пресс-служба альбиселесте.


Теги: Зенит Сборная Аргентины
Сегодня, 08:10
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№1 Написал: Денис1981 (Сегодня, 09:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Дзюба, Кокорин и Полоз)))))))))))
Регистрация: 14.07.2016
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