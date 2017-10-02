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Александр Глеб: переход в "Барселону" - это не ошибка. Ошибка все, что было потом

Бывший полузащитник "Барселоны" и "Арсенала" Александр Глеб рассказал о встрече с главным тренером лондонцев Арсеном Венгером.

- Арсен постарел, но все так же любит футбол. Просто нереально любит. Когда начинается игра, у него все это в глазах… Как будто только пришел в футбол. Для него футбол — вся жизнь. На встрече посмотрели с ним и со всем тренерским штабом "Арсенала" матч "ПСЖ" — "Бавария" (3:0).

"ПСЖ" ему очень нравится. Очень выделял Мбаппе. Он от него в восторге и хотел видеть в "Арсенале", но в силу огромных сумм лондонцы не могли конкурировать. На протяжении всей игры от него тащился! Говорил: "Мбаппе только 18 лет, посмотри, как он рассуждает, как двигается!"

- Болельщики "Арсенала" каждый год говорят о том, что Венгеру пора уходить из команды. А каково ваше мнение?

- Наверное, когда-нибудь смысл менять тренера будет. Можно понять болельщиков: все хотят титулов и побед в чемпионате. Но Арсен - это "Арсенал". Говоришь про "Арсенал", имеешь в виду тренера, и наоборот.

В этом сезоне очень тяжело будет бороться за чемпионство. Но Венгер сказал, что команда постарается. Сейчас в Англии нереальные деньги, тяжело играть против любого соперника.

- Венгер на пресс-конференции сказал, что ваш переход в "Барселону" — это ошибка.

- Считаю, что переход в "Барселону" — это не ошибка. Ошибка — все, что было потом, - цитирует Глеба "Прессбол".

После ухода из каталонского клуба в 2009 году Глеб затем выступал за "Штутгарт", "Бирмингем", "Вольфсбург", "Крылья Советов", БАТЭ, "Коньяспор" и "Генчлербирлиги".
Теги: Глеб Арсенал Венгер
Сегодня, 08:32
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