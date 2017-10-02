Иньеста, Мората и Карвахаль не сыграют за сборную Испании

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, нападающий "Челси" Альваро Мората и защитник "Реала" Даниэль Карвахаль не сыграют за сборную Испании в матчах отборочного цикла ЧМ-2018 против команд Албании и Израиля.Карвахаль выбыл на неопределенный срок из-за острого перикардита, Мората получил повреждение в матче премьер-лиги с "Манчестер Сити" (0:1), а Иньеста пропустит около десяти дней из-за травмы подколенного сухожилия, полученного в матче чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом" (3:0).Матч против Албании сборная Испании проведет 6 октября, а с Израилем сыграет 9-го.